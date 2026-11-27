Real Madrid, Faslı oyuncusu Brahim Diaz'ın sözleşmesini 2031'e kadar uzattığını açıkladı. Taraflar arasındaki birliktelik dört sezon daha sürecek. Bu adım, İspanyol kulübünün son dönemde sınırlı süre alan oyun kurucusuna olan bağlılığını gösteriyor.

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Kulüp, bugün (Cuma) yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Real Madrid ve Brahim Diaz, oyuncunun kulüple bağını 30 Haziran 2031'e kadar sürdürecek bir sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı."

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre anlaşma, 2027 yazında sona erecek olan önceki sözleşmeyi 2031'e kadar uzatıyor. Oyuncunun maaşı da yeni sözleşmeye uygun şekilde iyileştirildi.

Müzakereler geçen haziran ayından bu yana ileri bir aşamadaydı. Gazete o dönem tarafların anlaşmaya yaklaştığını duyurmuş, ardından son detaylar netleşerek uzatma resmiyet kazandı.

Real Madrid yönetimi ile oyuncunun uzun vadede birlikte çalışmayı sürdürme konusundaki ortak isteği sayesinde müzakerelerde kayda değer bir sorun yaşanmadı. Kulüp, Brahim Diaz'ı gelecekte güvenebileceği isimlerden biri olarak görürken oyuncu da Eflatun-Beyazlı formayla başarılı olma hayalinden vazgeçmiyor.

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Diaz, son on gün içinde Arda Güler, Aurélien Tchouaméni ve Thibaut Courtois'nın ardından sözleşmesini yenileyen dördüncü Real Madrid oyuncusu oldu.

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Brahim, Real Madrid'e 19 yaşındayken geldi. Manchester City'den Ocak 2019'da 15 milyon euro artı performansa bağlı 5 milyon euroluk bonus karşılığında transfer edildi. Üstelik İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi aynı yılın haziran ayında sona ermek üzereydi.

Manchester City, o dönemki teknik direktörü Pep Guardiola'nın planlarında önem kazanmaya başlayan genç oyuncuyu, takım arkadaşı ve yakın dostu Phil Foden'ın yükselişiyle eş zamanlı olarak elinde tutmak istiyordu. Ancak Real Madrid'in devreye girmesi transferin seyrini değiştirdi.

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Habere göre İspanyol kulübü, Brahim'i bedelsiz kadrosuna katmak için City'deki sözleşmesinin bitmesini beklemedi. Erken harekete geçerek transferi Ocak 2019'da tamamladı ve bu, Real Madrid'in bugüne kadar yaptığı son devre arası transferi oldu.

Memleketi Malaga'dan küçük yaşta İngiltere'ye giden Brahim'in hayali, İspanya'ya dönmek ve Real Madrid'de bir başarı hikâyesi yazmaktı. Bu hayal, son aylarda büyük mali olanaklara ve cazip sportif projelere sahip kulüplerden gelen tekliflere rağmen değişmedi. Söz konusu kulüpler onu Kraliyet ekibinden ayrılmaya ikna edemedi.

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Milan deneyimi daha olgun bir yıldız yarattı

Real Madrid'e dönmeden önce Brahim, İtalyan ekibi Milan'da üç sezon süren başarılı bir kiralık dönem geçirdi. İlk sezonun ardından kiralık süresi uzatıldı.

İtalyan kulübünün oyuncuyu kalıcı olarak kadrosunda tutma isteğini defalarca dile getirmesine rağmen Real Madrid tutumundan taviz vermedi ve Milan'a satın alma imkânı tanıyan bir madde eklenmesini reddetti. Kulüp, yalnızca satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralık anlaşmasına onay verdi.

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Kırmızı-Siyahlılar'daki döneminde 10 numaralı formayı giyen Brahim, takımın etkili isimlerinden biri haline geldi. 2022'de Serie A şampiyonluğuna katkı sağladı, 2023'te ise takımın Şampiyonlar Ligi yarı finaline uzanan yolculuğunda yer aldı.

Oyuncu, Milan formasıyla 124 maça çıktı. Bu deneyim, gelişmesine ve daha fazla tecrübe kazanmasına yardımcı oldu. Ardından 2023'te Real Madrid'e döndü ve Kraliyet ekibiyle yeni bir sözleşme imzaladı. Şimdi 2031'e kadar uzatılan sözleşme de buydu.

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Brahim'in o dönem İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'yi takımda etkili bir rol üstlenebileceğine ikna etmesi gerekiyordu. Sezon içinde teknik direktörün planlarına geç dahil olmasına rağmen oyuncu, aldığı fırsatları değerlendirmeyi başardı ve Ancelotti'yi kadroda daha fazla alanı hak ettiğini kabul etmeye yöneltti.

Performansı yükseldikçe Real Madrid'deki konumu da güçlendi. Ayrıca büyük bir sponsorluk anlaşmasıyla Adidas'ın en çok öne çıkardığı yüzlerden biri haline geldi.

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Fas ona liderlik rolü veriyor

Uluslararası arenada ise Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçti. Habere göre İspanya Milli Takımı, onu kendi formasını giymeye ikna etmek için kendisiyle yeniden temasa geçmedi.

Atlas Aslanları, oyuncuya önemli bir konum ve liderlik rolü verdi. Brahim, 10 numaralı formayı giyerek Fas projesinin başlıca yüzlerinden biri oldu.

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Brahim, son Dünya Kupası'nda dört asistle dikkat çekti. Bu alanda ondan daha iyi bir performans sergileyen tek isim Michael Olise oldu. Ayrıca hukuki yansımaları hâlâ süren Afrika Uluslar Kupası'nı beş golle gol kralı olarak tamamladı.

Az süreye rağmen dikkat çekici rakamlar

Real Madrid'de ise Brahim'in önünde daha fazla forma şansı bulma gibi bir zorluk bulunuyor. Habere yansıyan rakamlara göre oyuncunun bu sezon şu ana kadarki süresi 258 dakikayla sınırlı kaldı.

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Sınırlı süre almasına rağmen oyuncu, her fırsat bulduğunda dikkat çekici bir katkı sunmaya devam ediyor. Bunun son örneği PSV Eindhoven karşısında yaşandı: 80. dakikada oyuna giren Brahim, yalnızca dört dakika sonra boş alana attığı kusursuz pasla Fransız golcüyü ideal bir gol fırsatıyla buluşturdu ve Kylian Mbappé'nin golünü hazırladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakamları da hücumdaki etkisini gözler önüne seriyor. Brahim, bu sezon turnuvada dört asistle Real Madrid'in en çok asist yapan oyuncusu konumunda. Bu sıralamayı, kendisinden çok daha fazla süre alan Arda Güler ile paylaşıyor.

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Takım içinde asist sayısında Brahim'i geride bırakan isimler yalnızca dokuz asistle Güler ile beşer asistle Mbappé ve Jude Bellingham. Faslı oyuncu ise her 64,5 dakikada bir asistle aralarındaki en iyi asist ortalamasına sahip.

Brahim, az forma şansıyla sakin bir şekilde başa çıkmaya çalışıyor. Takımda alışık olduğu rolü yeniden kazanmak için aldığı her dakikayı değerlendiriyor; çalışmaktan geri durmuyor ve kendini kanıtlama isteğini kaybetmiyor.

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Atlas Aslanları'nın en parlak yıldızlarından biri ve Real Madrid'de etkili bir isim olmayı başaran oyuncu, gollerini kutlarken tekrarladığı "zor olanı kolaylaştırmak" ifadesine dayanan felsefesini sürdürüyor.