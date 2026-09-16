AZ, çok popüler Brian Brobbey ile karşılaşıyor; onun kendini geliştirebileceği hâlâ bir alan var

AZ, Avrupa Ligi macerasına çarşamba günü Sunderland deplasmanında başlıyor. İngiliz rakip büyük bir düşüş yaşamış ve yıllarca daha çok Netflix dizisi Sunderland 'Til I Die ile tanınmıştı. Ancak artık öne çıkan şey performansları. Voetbalzone , Avrupa’daki kritik maç öncesinde kulüp muhabiri Philip Smith ile Sunderland Echo adına kuzeydoğu İngiltere’nin halk kulübünü konuştu.

Rian Rosendaal tarafından

Popüler Hollandalılar

Sunderland taraftarları arasında Hollandalılar Robin Roefs ve Brian Brobbey’nin son derece popüler olduğunu Smith, Stadium of Light’taki Avrupa Ligi karşılaşması öncesindeki röportajda vurguluyor. ''Roefs geçen sezon mükemmel oynadı ve taraftarlar kısa süre önce yeni sözleşme imzalamasına çok sevindi. Çünkü iyi formunun Şampiyonlar Ligi kulüplerinin dikkatini çekeceğinden korkuluyordu. Sakinlik ve güven veriyor; her taraftarın bir kaleciden beklediği şey tam da bu.''

2025 yılında Ajax’tan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen Brobbey için de Sunderland muhabirinin ağzından yalnızca olumlu sözler çıkıyor. ''Brobbey, kısmen geçen sezon ezeli rakip Newcastle United’a karşı deplasmanda uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü sayesinde taraftarlar arasında gerçek bir kült kahramana dönüştü. Ayrıca taraftarlar onun eski usul bir santrfor olmasını da çok takdir ediyor; bu, modern futbolda artık nadiren görülen bir profil.''

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Büyük değer gören Brobbey’nin Sunderland ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar sürüyor. Sunderland geçen cumartesi günü çalkantılı bir maçta son şampiyon Arsenal’e sahasında 0-2 yenildi. Ancak güçlü forvetin bu tarihten önce ayrılması da gayet mümkün. ''Mümkün, çünkü bazı çok büyük kulüpler gelişimini yakından takip ediyor'' diyor Smith. ''Sadece Premier League’de değil, Dünya Kupası sırasında da. Şampiyonlar Ligi’nde düzenli forma giyen bir santrfora dönüşme adımına bakarsak, daha sık gol atmak muhtemelen Brobbey’nin oyununa eklemesi gereken şey. Elbette Sunderland’in bunun için ona daha fazla hazırlanmış fırsat üretmesi gerekiyor, ancak muhtemelen onun hâlâ gelişebileceği alan da bu.''

Sunderland geçen sezon yükselen takım olarak Premier League’i etkileyici bir yedinci sırada tamamladı. Bunun ödülü ise Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etmek oldu. Güzel bir tablo, ancak ekstra yoğun takvim dezavantaj da yaratabilir. ''Hem heyecan hem de belli ölçüde endişe var. Öncelik açık şekilde Premier League’de istikrar bulmak ve Avrupa’da ne beklememiz gerektiğini kestirmek zor, her ne kadar İngiliz kulüpleri finansal üstünlükleri sayesinde bu turnuvalarda çok iyi bir sicile sahip olsa da. Bence taraftarların büyük bölümü ligde orta sıralarda bir yer ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir maceradan fazlasıyla memnun olur'' diye öngörüyor yerel gazetenin kulüp muhabiri.

AZ, Sunderland’de heyecan yaratıyor mu?

Şimdilik odak noktası, Vriendenloterij Eredivisie’de ortak lider olan AZ’nin Stadium of Light’a yapacağı ziyaret. Ajax, PSV ya da Feyenoord’un değil de AZ’nin İngiltere’ye gidiyor olmasına rağmen bu maçın The Black Cats cephesinde kesinlikle bir karşılığı var. ''Hem de nasıl'', diye gülüyor Smith. ''Çünkü bu, Sunderland’in 53 yıl aradan sonraki ilk Avrupa maçı. Dolayısıyla özel bir gece olacak. Sadece kulüp için değil, şehir için de. Özel bir atmosfer olacak ve herkes maçı büyük bir heyecanla bekliyor. AZ’ye gelince; çoğumuzun kulüp hakkında çok fazla şey bilmediği doğru, ama sezona yaptıkları başlangıca ve Sunderland’den çok daha fazla Avrupa deneyimine sahip olmalarına büyük saygı var.''

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Bu sezon Avrupa başarısını getirmesi beklenen teknik adam Régis Le Bris. 50 yaşındaki Fransız, 2024’te Sunderland’in başına geçti ve bir yıl sonra takımı Premier League’e çıkardı. Kulübün en üst seviyeye dönüşündeki ilk yıl çok büyük bir başarıyla geçti. Sunderland 54 puan topladı; bu, kulübün 2001’den bu yana Premier League’de ulaştığı en yüksek puan sayısı oldu. Ayrıca Stadium of Light neredeyse aşılamaz bir kaleye dönüştü ve böylece Avrupa bileti alındı. Taraftarlar için mutlak zirve noktası ise rakip Newcastle United’a karşı alınan iki galibiyetti. Bu nedenle Le Bris, şu an ligin on dördüncü sırasında yer alan takımın taraftarları nezdinde çok yüksek bir itibara sahip; bunu Smith de doğruluyor.

''Hiç şüphesiz modern dönemde Sunderland’in en iyi menajerlerinden biri. Peter Reid çeyrek asır önce, yükselişin ardından, Premier League’de iki kez yedinci sırayı elde etmişti. Ama bugün Championship ile Premier League arasındaki fark çok daha büyük. Bu nedenle Le Bris’in geçen sezonki başarısı olağanüstüydü. Çoğu kişi muhtemelen yine de listenin başına Reid’i koyar, ama Le Bris de aynı kategoriye giriyor. Ve eğer yine iyi bir sezon geçirirse, belki de kulüp tarihinin en iyi menajeri olarak bile görülebilir'' sözleriyle Smith, Fransız teknik adama büyük övgüde bulundu.

İngiltere’de dram serisi

Bu arada AZ, çarşamba günü İngiltere topraklarındaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Alkmaar temsilcisi geçmişte Arsenal ve Manchester United’a karşı da aralarında olmak üzere ağır yenilgiler aldı. 2023’te AZ, Konferans Ligi yarı finalinde daha sonra kupayı kazanan West Ham United karşısında varlık gösteremedi. Aynı yıl Aston Villa da fazla geldi. 2024/25 sezonunda Avrupa Ligi’nde Tottenham Hotspur’a iki kez kaybedildi. Geçen sezon ise Leeroy Echteld’in takımı, PSV’ye giden Sven Mijnans’ın golüne rağmen Konferans Ligi’nde daha sonra kupayı kazanan Crystal Palace’a 3-1 mağlup oldu.