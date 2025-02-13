AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, yüzünü yeniden Avrupa'ya dönüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında sahaya çıkıyor. Eredevisie ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Cimbom, Hollanda'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Haberin devamı aşağıda Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Gelecek maç Europa League AZ GAL Maç önizlemesi AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. AFAS Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal AZ Alkmaar-Galatasaray 13 Şubat Perşembe 23.00 TRT 1 ve tabii