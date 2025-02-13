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Can Özer

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Alkmaar - GalatasarayAlkmaarGalatasarayEuropa League

AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, yüzünü yeniden Avrupa'ya dönüyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında sahaya çıkıyor.

Eredevisie ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Cimbom, Hollanda'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

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Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Gelecek maç

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

AFAS Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç

Tarih

Saat

Kanal

AZ Alkmaar-Galatasaray

13 Şubat Perşembe

23.00

TRT 1 ve tabii

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