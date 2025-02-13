Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, yüzünü yeniden Avrupa'ya dönüyor.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında sahaya çıkıyor.
Eredevisie ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Cimbom, Hollanda'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.
Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Gelecek maç
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.
AFAS Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
AZ Alkmaar-Galatasaray
13 Şubat Perşembe
23.00
TRT 1 ve tabii