AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, şimdi yüzünü yeniden Avrupa'ya dönüyor.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, çıkışını Avrupa'da da sürdürmek istiyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu akşam Hollanda kulübü AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

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Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Galatasaray'ın Avrupa serüveni

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında 2024-25 sezonunda şu ana kadar dört maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım dört karşılaşmada 10 puan toplayarak play-off için büyük bir avantaj elde etti.

PAOK, IF Elfsborg ve Tottenham Hotspur'u mağlup eden Galatasaray, Rigas Skola deplasmanında ise berabere kaldı.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde bu akşam Hollanda Eredivisie ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

AFAS Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Belçikalı hakem Fesnic'in yöneteceği mücadele TRT 1 kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.