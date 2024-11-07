AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa kupalarında da Jose Mourinho ile bu sezon tarih yazmak istiyor.

Ligde son olarak iç sahada Bodrum FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a karşı sahada olacak.

Peki AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Fenerbahçe hiç yenilmedi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı üç maçı da kaybetmedi.

U.S Gilloise takımını 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım, ardından önce Twente ile deplasmanda, son olarak da Manchester United ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.

AZ Alkmaar ise evinde IF Elfsborg'u 3-2 mağlup ettikten sonra deplasmanda önce Athletic Bilbao'ya 2-0, ardından da Tottenham Hotspur'a 1-0 yenildi ve 3 puanda kaldı.

Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada yedek kulübesinde cezası nedeniyle yer alamayacak.

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde bu akşam AZ Alkmaar'a konuk olacak.

AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23.00'de başlayacak.

İskoç hakem Beaton'ın yöneteceği maç TRT 1 kanalından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.