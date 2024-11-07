Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa kupalarında da Jose Mourinho ile bu sezon tarih yazmak istiyor.
Ligde son olarak iç sahada Bodrum FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a karşı sahada olacak.
Peki AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Fenerbahçe hiç yenilmedi
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı üç maçı da kaybetmedi.
U.S Gilloise takımını 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım, ardından önce Twente ile deplasmanda, son olarak da Manchester United ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.
Gelecek maç
AZ Alkmaar ise evinde IF Elfsborg'u 3-2 mağlup ettikten sonra deplasmanda önce Athletic Bilbao'ya 2-0, ardından da Tottenham Hotspur'a 1-0 yenildi ve 3 puanda kaldı.
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada yedek kulübesinde cezası nedeniyle yer alamayacak.
AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde bu akşam AZ Alkmaar'a konuk olacak.
AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23.00'de başlayacak.
İskoç hakem Beaton'ın yöneteceği maç TRT 1 kanalından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|AZ Alkmaar-Fenerbahçe
|7 Kasım Perşembe
|23.00
|TRT 1 ve tabii