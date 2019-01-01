Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi!

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Alanyaspor, Erol Bulut'u takımın başına getirdiğini açıkladı.

Aytemiz , teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığını duyurdu.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır."

Erol Bulut, Mackolik ve Goal 'ye verdiği demeçte, 10 Haziran Pazartesi günü Alanyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağını ifade etti.

'da yaklaşık iki sezon geçiren 44 yaşındaki çalıştırıcı, çıktığı 69 maçta 26 galibiyet, 19 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.