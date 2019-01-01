Kadınlar Dünya Kupası
Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi!

Son güncelleme
Yorum()
AA
Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Alanyaspor, Erol Bulut'u takımın başına getirdiğini açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığını duyurdu.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır."

Erol Bulut, Mackolik ve Goal Türkiye'ye verdiği demeçte, 10 Haziran Pazartesi günü Alanyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağını ifade etti.

Yeni Malatyaspor'da yaklaşık iki sezon geçiren 44 yaşındaki çalıştırıcı, çıktığı 69 maçta 26 galibiyet, 19 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

Goal twitter

Kapat