Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi!
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AA
Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığını duyurdu.
Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır."
Erol Bulut, Mackolik ve Goal Türkiye'ye verdiği demeçte, 10 Haziran Pazartesi günü Alanyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağını ifade etti.
Yeni Malatyaspor'da yaklaşık iki sezon geçiren 44 yaşındaki çalıştırıcı, çıktığı 69 maçta 26 galibiyet, 19 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.