Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı
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Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Aytemiz Alanyaspor, AEK forması giyen 25 yaşındaki Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı.
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2018/19 sezonunda AEK forması ile 22 lig maçına çıkan Bakasetas, 4 gol atıp 2 asist yaptı. Yunan forvet daha önceden ülkesinde Asteras Tripolis, Aris ve Panionios formaları giymişti.
Hoş geldin Anastasios Bakasetas#Alanyaspor pic.twitter.com/mNEhgVYVgR— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) June 15, 2019