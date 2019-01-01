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Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı

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Getty Images
Yeni teknik direktörü Erol Bulut ile transfer çalışmalarına hız veren Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı.

Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Aytemiz Alanyaspor, AEK forması giyen 25 yaşındaki Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı.

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2018/19 sezonunda AEK forması ile 22 lig maçına çıkan Bakasetas, 4 gol atıp 2 asist yaptı. Yunan forvet daha önceden ülkesinde Asteras Tripolis, Aris ve Panionios formaları giymişti. 

 

 

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