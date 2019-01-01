Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı

Yeni teknik direktörü Erol Bulut ile transfer çalışmalarına hız veren Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı.

Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Aytemiz , AEK forması giyen 25 yaşındaki Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı.

2018/19 sezonunda AEK forması ile 22 lig maçına çıkan Bakasetas, 4 gol atıp 2 asist yaptı. Yunan forvet daha önceden ülkesinde Asteras Tripolis, Aris ve Panionios formaları giymişti.