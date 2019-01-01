Aytaç Kara, Kasımpaşa'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, bonservisi elinde olan Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , 'dan ayrılan Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

✍️ Aytaç Kara Kasımpaşamızda.



Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. https://t.co/66Crk7CDr5 #Kasımpaşa pic.twitter.com/VjJkiwaHDs — KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 19, 2019

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Futbola altyapısında başlayan 26 yaşındaki Aytaç; , , ve Bursaspor formaları giydi.

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2 kez A Milli Takımı'nın formasını giyen Aytaç, kariyerinde görev aldığı 131 Süper Lig maçında 14 gol atarken 7 de asist yaptı.