Aytaç Kara, Kasımpaşa'da
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Bursaspor'dan ayrılan Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
✍️ Aytaç Kara Kasımpaşamızda.— KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 19, 2019
Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. https://t.co/66Crk7CDr5 #Kasımpaşa pic.twitter.com/VjJkiwaHDs
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Futbola Altay altyapısında başlayan 26 yaşındaki Aytaç; Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor formaları giydi.
2 kez Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen Aytaç, kariyerinde görev aldığı 131 Süper Lig maçında 14 gol atarken 7 de asist yaptı.