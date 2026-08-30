Ayrıntılı soruşturma: Infantino, Putin'den hediyeler aldı ve FIFA'yı kişisel amaçlar için kullandı

İngiliz"Telegraph"gazetesinin, gazeteci Sam Wallace imzasıyla yayımladığı bir haber, FIFA Etik Komitesi'nin 2016 yılında Gianni Infantino hakkında yürüttüğü ve ayrıntıları daha önce tam olarak yayımlanmamış olan soruşturmanın detaylarını ortaya koydu.

Infantino, 26 Şubat 2016'da FIFA başkanlığına seçildi, ancak aynı yılın Haziran ayına gelindiğinde üst düzey yetkililer davranışları hakkında resmi şikâyetlerde bulundu.

Ayrıca oku

Mourinho oyuncusuyla alay etti: Kasları tıpkı benimkiler gibi

"Kimseye bağlı değil": Mourinho, Carreras'ı ilk 11'den neden çıkardı?

Habere göre Infantino, Vladimir Putin hükümetinden ve Katar emirinden özel uçaklarda koltuk kabul etti; ayrıca Papa Francis ile yapılacak bir görüşme davetini yaşlı annesi için özel bir yolculuğa dönüştürdü ve 2 milyon İsviçre frangı değerindeki bir maaş sözleşmesini imzalamayı reddederek bu tutarı "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

2016 soruşturması

Soruşturma, o dönem FIFA'nın baş soruşturmacısı olan ve hâlihazırda Cayman Adaları'nda yargıç olarak görev yapan Vanessa Allard'a verildi. Birkaç hafta süren bir soruşturmanın ardından Allard, Infantino'yu yedi suçlamadan akladı ve kendisi tarafından "herhangi bir etik ihlalin gerçekleştirilmediğini" teyit etti.

Yedi suçlamanın dördü, özel uçaklarla yapılan beş yolculukla ilgiliydi; bunlardan ikisi Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın hediyesiydi.

İçeriden kaynaklar "Telegraph"e, Sepp Blatter'in görevden uzaklaştırılmasından bir yıldan kısa süre sonra FIFA yetkililerinin, örgütün zirvedeki daha fazla karışıklığı kaldıramayacağını düşündüğünü söyledi; ancak Allard'ın aklama kararında üçüncü taraflardan etkilendiğine dair herhangi bir belirti bulunmadığını belirtti.

Soruşturma, üst düzey FIFA yetkililerinin resmi şikâyetlerinden doğmuştu; bu şikâyetler ayrıca Infantino'nun örgütün parasını kişisel amaçlar için harcamasını da içeriyordu.

Bu harcamalar arasında 942 sterlin değerinde altı çift futbol ayakkabısı, "IFAB"e ait özel bir etkinlik için 1.415 İsviçre frangı değerinde bir gece kıyafeti ve üst düzey FIFA yetkililerinin ufak tefek masraflar için aldığı aylık 2.000 İsviçre frangı tutarındaki ödenek yer alıyordu.

Maaş ve atamalar

Infantino, 2016'da 1,5 milyon sterline denk gelen önerilen yıllık maaşı "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi ve maaş sorumlusunun bu konudaki mesajlarına yanıt vermeyi reddetti.

Blatter'in 3,6 milyon İsviçre frangı, yani o dönem yaklaşık 2,7 milyon sterlin aldığını biliyordu. Soruşturma raporu Ağustos 2016'da yayımlandığında Infantino henüz FIFA ile iş sözleşmesini resmen imzalamamıştı. Hâlihazırda yıllık 4,4 milyon sterlin aldığı söyleniyor.

Infantino ayrıca, aralarında genel sekreter Mattias Grafström, Zvonimir Boban ve İsviçre'deki Trélex köyünden arkadaşı Luca Piazza'nın da bulunduğu iç çevresini atarken FIFA protokollerini aştı.

Üçlü için insan kaynaklarına herhangi bir görev tanımı sunulmadı; insan kaynakları, Infantino'ya önerilen maaşların "normalde ödenenden daha yüksek" olduğunu ve istihdam planının dışında kaldığını bildirdi. Ancak Etik Komitesi, Infantino'ya prosedürler ve politika hakkında bilgi verilmemesinin sorumluluğunu insan kaynaklarına yükledi ve konuyu "etik bir mesele değil, bir uyum meselesi" olarak değerlendirdi.

Putin ve Katar yolculukları

Nisan 2016'da Infantino'nun çalışanlarına, Moskova'ya yapılacak ticari uçuş rezervasyonlarını iptal etmeleri emredildi. Bunun yerine Infantino, Grafström ve Boban, Infantino'nun Vladimir Putin ile görüşme takvimini düzenleyen Rusya Futbol Federasyonu başkanı Vitali Mutko'nun bindiği bir özel uçakta koltuk kabul etti.

Putin ile görüşmenin gecikmesi nedeniyle Infantino, Doha'ya yapacağı ticari uçuşa yetişemedi. Bunun üzerine Ruslar, o dönem FIFA'nın sponsoru olan Gazprom'a bağlı bir şirkete ait başka bir özel uçak temin etti.

Doha'ya vardıktan sonra, Katar emiriyle yapılacak görüşmedeki bir başka gecikme, Katarlıların onu önemli bir toplantıya tam vaktinde yetişebilmesi için Cenevre'ye geri getiren bir özel uçak temin etmesine yol açtı.

Infantino, bu üç yolculukta ve ayrıca Mayıs 2016'da Cenevre ile Ljubljana arasında UEFA'ya ait bir özel uçakla yaptığı gidiş-dönüş iki yolculukta herhangi bir ihlalden aklandı. Etik kuralları, FIFA başkanının "önemsiz bir değeri" aşan hediyeleri kabul etmesini yasaklıyor ve "şüphe durumunda" reddetmesini istiyordu.

Papa yolculuğu

2016 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Milano'da Infantino, Rus iş insanı Leon Semenenko'ya ait başka bir özel uçağa binerek eşi Leena El Ashkar ve annesi Maria ile birlikte Roma'ya gitti.

Soruşturmacılara, bu yolculuğun İsviçre'ye göç etmiş ve yıllarca bir gazete bayisi işletmiş olan İtalyan annesine bir hediye olduğunu söyledi.

Görüşme sırasında Infantino, Papa Francis'e özel bir Adidas forması ve Şampiyonlar Ligi kazananı madalyası takdim etti. FIFA başkanı sıfatıyla davet edilmiş olmasına rağmen, ziyaretin "tamamen özel nitelikte" olduğunu söyledi.

Allard, onu olası ihlallerden akladı, ancak resmi ve özel yönleri birbirine karıştırdığı ve ziyaretin niteliğini değiştirmeye çalıştığı için "tam bir dürüstlükle hareket etmediğinin değerlendirilebileceğini" belirtti.

Scala ile çatışma

Şikâyetler ayrıca, Infantino ile o dönem Denetim ve Uyum Komitesi başkanı olan Domenico Scala arasındaki gergin ilişkiyi de ortaya koydu. Scala, komite başkanlarını görevden alma ve atama yetkisinin FIFA konseyine, yani fiilen Infantino'ya verilmesi kararı nedeniyle Mayıs 2016'da istifa etti.

Allard, FIFA yönetmeliklerinin FIFA başkanının bir sözleşmeyi imzalamayı reddetmesi durumunu kapsamadığını, dolayısıyla kendisine sorumluluk yüklenemeyeceğini değerlendirdi; oysa yönetişim yönetmelikleri, başkanın maaşını belirlemekten alt tazminat komitesinin sorumlu olduğunu öngörüyordu.

Infantino, Mayıs 2016'da FIFA konseyine şunları söyledi: "Denetim ve Uyum Komitesi başkanının bana önerdiği bir sözleşmeyi imzalamadım. Bu öneriyi kabul etmedim. Aşağılayıcı bulduğum bir öneriydi."

Sonuçlar

Şikâyette bulunan veya ifade veren FIFA yetkililerinin çoğu daha sonra örgütten ayrıldı.

"Telegraph"e göre bu kişiler, Infantino'nun tarzına tanıklık eden ilk kişilerdi; gazete, Infantino'nun 2016 soruşturmasından kurtulmasının ve Scala'nın uzaklaştırılmasının, hâlâ kullanmakta olduğu iktidarı pekiştirmede önemli bir adım oluşturduğunu ekledi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.