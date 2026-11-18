Vinicius Junior'ın Madrid'deki geleceği artık herkesin düşündüğü kadar kesin değil. Eşleşmeli kulübün eski sportif direktörünün tek bir açıklaması tartışmaları yeniden alevlendirdi: Real Madrid, Brezilyalı yıldız için iki önemli teklif aldı ve bu sezon tablo değişmezse satış ihtimali gündemde.

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Vinicius Junior'ın Real Madrid ile 2032 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak bu durum geleceğinin tamamen garanti altında olduğu anlamına gelmiyor. Brezilyalı oyuncu, son aylarda durumu geniş çaplı tartışmalara yol açmasına rağmen bu yaz kulüple sözleşmesini yeniledi.

İstikrarsız performansı, hücum hattındaki yoğun mevki rekabeti ve takıma ne ölçüde uyum sağladığına dair şüpheler, olası ayrılığına ilişkin spekülasyonları besledi. Şimdi ise Real Madrid'in eski yıldızı Pedja Mijatovic, kulübün son transfer döneminde golcü oyuncu için iki önemli teklif aldığını açıkladı ve ayrılık ihtimalini de dışlamadı.

Real Madrid'in eski sportif direktörü, Cadena SER radyosundaki "El Larguero" programında Vinicius'un durumunu değerlendirdi ve Real Madrid'in olası bir satışı masaya yatırması için net bir şart ortaya koyarak her şeyin bu sezonun sonuçlarına bağlı olacağını vurguladı.

Mijatovic, "Bu yıl iyi biterse, Real Madrid La Liga'yı kazanırsa ve Vinicius ilk 11'in vazgeçilmez bir oyuncusu olur, iyi performans gösterir, hızla toparlanır ve belirleyici bir rol oynarsa, bence onu hiçbir koşulda satmazlar" dedi.

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Ancak Real Madrid hedeflerine ulaşamazsa durum tamamen değişecek. Mijatovic bu konuda özellikle kararlı konuştu: "Tersi olursa, bence kulüp gelen her teklifi değerlendirir. Real Madrid istediğini elde edemezse ve iyi bir teklif gelirse, satılık olacaktır."

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Mijatovic ayrıca Real Madrid'in geçen yaz Vinicius için iki önemli teklif aldığını ancak ikisini de reddettiğini açıkladı. Bu tekliflerden biri, Brezilyalı golcünün durumuyla yakından ilgilenen Arsenal'den geldi.

Real Madrid'in eski oyuncusu, genç yaşını ve büyük potansiyelini göz önünde bulundurarak oyuncuyu takımda tutma kararını sorgulamak istemedi: "Hata yaptıklarını söylemek istemiyorum. 26 yaşında ve parlak bir geleceği var."

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Eski futbolcu, Brezilyalı oyuncunun milli takımdaki ve Real Madrid'deki ruh hâlini de karşılaştırdı. Brezilya formasıyla çıktığı son iki maçta, Singapur'a attığı hat-trick dahil beş gol kaydeden Vinicius, Madrid'den uzakta parlamaya yeniden başladı.

Mijatovic'e göre fark açık: "Vinicius mutlu olduğunda iyi performans gösteriyor. Onu milli takımında oynarken burada oynadığından daha mutlu görüyorum."

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Karadağlı yıldız, geçen yaz geleceği ve sözleşme yenileme görüşmeleri konusunda yaşanan belirsizliğin oyuncuyu olumsuz etkilemiş olabileceğini düşünüyor. Takım içinde karşılaştığı yoğun rekabet, özellikle de Diomande'nin yükselişi, durumu daha da zorlaştırıyor.

Mijatovic bu bağlamda şunları söyledi: "Şu an Diomande ile olduğu gibi güçlü bir rekabetle karşı karşıya değildim. Şimdi ise durum tamamen farklı."

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Mijatovic, yaz döneminde yeterince hazırlanmadığını kısa süre önce itiraf eden Vinicius'un özeleştirisini de kabul etti, ancak ona rehavete kapılmaması gerektiğini hatırlattı: "Rekabet her zaman var ve rahatlayamazsın. Biraz bile gevşersen, takım arkadaşlarından biri bunu fırsata çevirir."

Mijatovic açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Bence genç olduğu için hayatını yaşaması gerektiği düşüncesiyle biraz gevşedi. Ona şunu söylemeliyim: futbolu bıraktıktan sonra aile ve arkadaşlarla keyif dolu bir hayat olacak, ama şu an kazandığı kadar para kazanamayacak."