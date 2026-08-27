Fransız yıldız Karim Benzema'nın, "Asya'nın lideri"nin saflarından ayrılmasına ilişkin haberlerin ardından, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'deki son günlerini yaşadığı görülüyor.

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Fransız golcü, Al-Ittihad ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geçtiğimiz ocak ayında Al Hilal'e katılmış olsa da, "liderin" yönetimiyle çıkmaza girilmesinin ardından önümüzdeki günlerde ayrılmak için güçlü bir aday konumuna geldi.

Al Hilal kulübü içindeki kaynaklara göre, Benzema rolünün yalnızca Asya müsabakalarına katılımla sınırlandırılmasını reddederek tüm alacaklarını talep etmesinin ardından büyük olasılıkla kulübün dışında kaldı; "liderin" yönetimi ise şu anda bu konu üzerinde çalışıyor.

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Aynı zamanda, Al Hilal'in Benzema'nın sırt bölgesinden bir sakatlık yaşadığını açıklamasının ardından, Fransız oyuncunun Suudi Arabistan Roshn Ligi profesyonel liginin dördüncü haftasında yarın Al-Khaleej karşısında oynanacak maçta yer almayacağı kesinleşti; oyuncu şiddetli ağrılar çekiyor.

Buna bağlı olarak, Fransız yıldız ilk etapta Al-Khaleej maçında Al Hilal'in kadrosunun dışında kalacak ve önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla kulübün dışında olacak.