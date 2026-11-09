Irak Futbol Federasyonu, Mısır Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Hossam Hassan'ın, "Firavunlar"ın başından ayrılmasının ardından önümüzdeki dönemde Irak Milli Takımı'nın teknik sorumluluğunu üstlenecek adaylar arasına girdiğine dair dolaşan haberlerin gerçeğini ortaya koydu.

Irak Futbol Federasyonu üyesi Ahmed el-Musevi, Irak Milli Takımı'nın teknik sorumluluğunu üstlenmesi için Hossam Hassan ile herhangi bir görüşme yapıldığını yalanladı ve bu konunun federasyon içinde esasen hiç gündeme gelmediğini vurguladı.

El-Musevi, "Modern MTI" kanalındaki televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Hossam Hassan, Irak Milli Takımı'nı çalıştırmakla ilgili kendisine yapılacak hiçbir görüşmeyi reddetmedi; çünkü konu kendisine esasen hiç sunulmadı ve Irak Federasyonu ile Kaptan Hossam Hassan arasında herhangi bir müzakere yapılmadı."

Irak Federasyonu üyesi şunları ekledi: "Kaptan Hossam Hassan ile anlaşmak için bizim tarafımızdan herhangi bir müzakere yapılmadı ve bu konuda dolaşan tüm haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok."

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Böylece Irak Federasyonu, Mısırlı teknik direktörle temas kurulduğunu kesin bir dille yalanladı ve Hossam Hassan'ın adını, Mısır Milli Takımı'ndaki yolculuğunun sona ermesinin ardından Mısır dışında yeni bir teknik direktörlük deneyimi yaşama ihtimaliyle ilişkilendiren spekülasyonlara son noktayı koydu.

Hossam Hassan'ın Mısır Milli Takımı'nın başından ayrılışı, Şubat 2024'te başlayan bir yolculuğun ardından geldi. Bu süreçte, "Firavunlar"ı 2026 Dünya Kupası'na taşımayı ve takımın Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında ilk kez son 16 turuna ulaşmasını başardı. Geçtiğimiz Eylül ayında sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatılmasına rağmen, görevi birkaç hafta sonra sona erdi ve teknik sorumluluk Ali Maher'e verildi.

Hossam Hassan'ın görev süresinin son dönemi, başta Mohamed Salah ve Mohamed el-Şenavi olmak üzere bazı oyuncularla ilişkisinin gerginleştiğinden bahseden raporların ardından geniş çaplı tartışmalara sahne oldu. Buna ek olarak, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası'ndaki Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle kendisine ve milli takım menajeri olan kardeşi İbrahim Hassan'a verdiği 3 maç men cezası ile "El-Amid"i çevreleyen ailevi krizler de yaşandı.