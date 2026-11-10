Ayrılığı neredeyse imkansızdı: Atletico Madrid, forvetini kış transfer döneminde satmayı değerlendiriyor

Bir basın raporu, bugün salı günü, Atletico Madrid forvetinin durumunun geçen yaza kıyasla tamamen değiştiğini ve bunun onu ayrılık yoluna soktuğunu belirtti.

Geçen yaz hizmetlerinden vazgeçmek imkânsız görünen bir şeyken, ayrılık seçeneği artık hem yönetimin hem de oyuncunun kendisinin masasında güçlü bir şekilde yer alıyor.

"Marca" gazetesi, Grimaldo'nun yerini alacak bir sol bek transfer etmek şeklindeki temel hedefin yanı sıra, Atletico Madrid'in önümüzdeki kış transfer dönemi öncesinde başka meseleleri de ele aldığını belirtti; bunların arasında, ocak ayındaki ayrılığı başka bir forvetin gelişine kapı aralayacak olan Sörloth'un durumu da bulunuyor.

Hâlâ bol zaman, önümüzde birçok maç ve tartışmayı besleyen pek çok faktör var; ancak bu, Wanda Metropolitano'da masaya yatırılan senaryolardan yalnızca biri.

Kesin olan şey, kulüpteki durumunun kökten değiştiği: Yazın tartışmasız olan şey, artık kışın üzerinde düşünülen bir seçeneğe dönüştü.

Başka bir deyişle, birkaç ay önce Sörloth'un takımdaki yeri garantiliyken, artık tartışma konusu oldu. Koşullar değişti ve saha içindeki performansı durumu iyileştirmiyor.

Bu sezon altı maçın ardından henüz ilk golünü atamadı (sezon başında iki ay sahalardan uzak kalmasına neden olan bir sakatlık yüzünden yalnızca 155 dakika oynadığı göz önünde bulundurulmalı); ancak son iki maçı onu spot ışıkları altına soktu.

Bayern Münih maçında, yüksek baskılarını aşmak için Simeone'nin silahıydı, ancak stoperlere karşı girdiği ikili mücadelelerin çok azını kazanabildi.

Barcelona maçında ise sonradan oyuna girip kayda değer bir fark yaratamayınca, beden dili hakkındaki şüpheleri artırdı; öyle ki olası ayrılığı artık tamamen farklı bir şey gibi görünüyor.

Yazın, Julian Alvarez krizi şiddetlenirken, Simeone'nin elindeki tek 9 numara forvetin o olduğunu hatırlatmakta fayda var; ancak ayrılığının önünü kapatıyor gibi görünen başka bir faktör daha vardı: Villarreal, Ağustos 2024'te Atletico Madrid ile imzalanan anlaşmanın bir parçası olarak, önümüzdeki iki yıl içinde yapılacak olası bir satıştan elde edilecek gelirin %20'sini elinde tutuyordu.

Jonathan David ızdırabı artırıyor

Transfer döneminin son gününde katılan Jonathan David'in, özellikle ligdeki ilk üç maçında gol atmasının ardından tanınmayan bir oyuncudan güvenilir bir hücum seçeneğine dönüşmüş olması, durumu daha da zorlaştırıyor.

Bu nedenle, Atletico'nun diğer forvetlerinden farklı özelliklere sahip olan tek oyuncu Norveçli olsa da, takımdaki rolü hâlâ belirsiz.

Dolayısıyla, kış transfer dönemindeki havanın değişmesi istenmeyen bir durum olmayacak ve olası ayrılığı, spor direktörü Mateo Alemany'yi oyunun gidişatında daha etkili başka bir forvet aramaya itecek.

Bu olasılık, maçlardaki süresinin azalması devam ederse, katıldığından bu yana pratikte sınırlı kaldığı yedek rolünü kabul etmekte tereddüt eden Sörloth'un kendisini de memnun edebilir.

Transferinin fizibilitesi açısından bakıldığında bile, Atletico Madrid onu satmak için en uygun zamanla karşı karşıya kalacak; zira 2028 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle, kış transfer dönemi ya da önümüzdeki yaz, ondan maddi olarak büyük ölçüde faydalanmak için son fırsatları olacak.