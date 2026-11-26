Reklam

Ayoub Oufkir, perşembe günü AZ için paha biçilmezdi. Faslı oyuncu, Sparta Prag karşısında ikinci yarıda oyuna girip attığı iki golle 2-4’lük etkileyici galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ziggo Sport yorumcuları Youri Mulder ve Khalid Boulahrouz, kanat oyuncusunu övdü.

Oufkir, 56. dakikada oyuna girdi. Diğer kanat oyuncusu Ro-Zangelo Daal harika bir golle beraberliği sağladıktan sonra Oufkir, ceza sahası dışından attığı şutla skoru 2-3’e getirdi. Kontra ataktan gelen 2-4’lük golü de Oufkir kaydetti.

Mulder, Oufkir’in kısa süre önce Hollanda yerine Fas adına oynama kararına atıfta bulunarak “Ne yazık ki... Neyse, biliyoruz. Harika bir oyuncudan iki harika gol,” dedi. Yorumcu, 2-3’lük golün görüntülerini izlerken “İçe doğru yaptığı o kısa hareket ve ardından kendisine yaklaşan savunmacıyı görünce attığı bir adım daha...” sözleriyle beğenisini dile getirdi.

Oufkir, 2-4’lük golde geride kalan son savunmacıyı ters ayakta yakalayıp sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi. “Her iki taraftan da rakibini geçebilmek ve hem sol hem sağ ayakla şut çekebilmek elbette altın değerinde. Bu topu da harika bir vuruşla ağlara gönderiyor. Mükemmel.”

Reklam Reklam

Boulahrouz, teknik direktör Leeroy Echteld’in Oufkir’i takımda tutmasını umuyor. “Umarım sağ kanattaki yeri alır. Patati’ye çok fazla şans verildi... Aynısı Byskov için de geçerli. Takım olarak ilerlemeniz, sonuç almanız gerekiyor. Performanstaki düşüş çok büyük ve bu genç oyuncuyla ilerleyebilirsiniz. Giderek daha iyi oluyor ve performansını gol ve asistlerle desteklemeye başlıyor.”

Related Topics

Gelecek maçlar ZWO Eredivisie 10:45 AZ

Oufkir, kameraların karşısına yüzünde kocaman bir gülümsemeyle çıktı. “Muhteşem bir akşam. Gerçekten keyfini çıkarıyorum. Gol atıp takım için önemli olmak çok güzel bir duygu. Şunu da söylemeliyim ki ikinci yarıda işi iyi ele aldık. Tabii bir de teknik direktörün soyunma odasındaki konuşmasından sonra... Son dönemde maçları çevirip kazanmamız harika.”

“İlk yarıda işler iyi gitmedi. Yine de elimizden geleni yaptık. Devre arasında teknik direktörden tabii ki gerekenleri duyduk, çünkü kazanmak istiyorsunuz ve böyle maçları kazanmanız gerekiyor. Sonrasında hem takım olarak hem de bireysel açıdan her şey harika gitti. Bu beni gerçekten mutlu ediyor, müthiş.”

Reklam

“Avrupa Ligi’nde böyle goller atmak, bir de Ro’tje’nin golü, harika değil mi? Müthiş. Zaten güzel haftalar geçiriyoruz ve umarım her şey daha da iyiye gider. Her maçtan alabileceğimiz her şeyi almak için mücadele edeceğiz.”

Oufkir, galibiyeti taraftarlarla kutlamayı da “harika” olarak nitelendirdi. “Bugün her şey mükemmeldi. Sürekli ‘harika’ diyebilirim ama gerçekten her şey mükemmeldi,” diyen Oufkir, röportajının ardından stüdyodakilerden bir kez daha övgü aldı.

Reklam

Sunucu Wytse van der Goot, “Ne hoş bir çocuk, harika değil mi? İnsanın yüzünü güldürüyor,” dedi. Mulder da sözlerine şunları ekledi: “Gözleri ışıl ışıl, sanki ‘Avrupa kupasında oynadık!’ diyor.” Schalke 04’ün teknik direktörü böyle konuştu.