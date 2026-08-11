Bir basın raporu, bugün salı günü, Barcelona'nın devam eden yaz transfer döneminde Manchester City'nin yıldızı Rodri'yi kadrosuna katma çabalarında yeni bir gelişmeyi ortaya koydu.

Basın raporları son saatlerde, Barcelona'nın 50 milyon euro değerinde bir teklif sunduğunu, ancak bu teklifin İngiliz kulübü tarafından reddedildiğini belirtti.

"Sport" gazetesi ise, Barça'nın 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuna 60 milyon euro harcamaya hazır olduğunu doğruladı.

Ancak bu meblağ hâlâ yeterli değil. Barcelona ile iyi bir ilişkisi olmasına rağmen, Manchester City 2024 Ballon d'Or kazananını, en önemli oyuncularından birini, düşük bir bedel karşılığında elden çıkarmaya hazır değil.

Buna rağmen, "Marca" bugün salı günü, iki Avrupa devi arasındaki anlaşmanın hâlâ uzak olduğuna işaret etti. Nitekim Manchester City, 30 yaşındaki oyuncusunun fiyatını 70 milyon euro olarak belirledi ve City'yi onu elden çıkarmaya ikna etmek için en azından bu meblağ gerekli; özellikle de yerine bir oyuncu almak için büyük miktarlar yatırmak zorunda kalacakları için.

Faslı Ayoub Bouaddi (Lyon), ki transfer değeri 100 milyon euroyu (As gazetesine göre 130 milyon euro) aşacak, ve Enzo Fernández (Chelsea), City'nin peşinde olduğu oyuncular arasında yer alıyor; bu nedenle Rodri'nin satışından büyük bir meblağ elde etmekte ısrar ediyor, ancak Katalan kulübü İngiliz kulübünün istediği miktarı ödemeyi düşünmüyor.

Ancak Katalan kulübü İngiliz kulübünün istediği miktarı ödemeyi düşünmüyor. Manchester City ve Barcelona'nın sportif direktörleri Hugo Viana ile Deco arasında yakında bir toplantı yapılması planlanıyor.

Rodri'nin çarşamba günü antrenmanlara yeniden başlaması için dönmesini uman Barça, beklemek zorunda kalabilir.

Orta saha oyuncusunun, Barcelona önümüzdeki saatlerde fiyatını düşürüp anlaşmayı bağlamayı başaramazsa, antrenmanlara yeniden başlamak üzere Manchester'a gelmesi bekleniyor.