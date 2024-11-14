Aymeric Laporte'tan Real Madrid için transfer yanıtı

Al Nassr'da forma giyen Aymeric Laporte'tan Real Madrid transfer itirafı geldi.

Aymeric Laporte'tan transfere açık kapı

Real Madrid yanıtı

Avrupa'da yeniden forma giyebileceğini söyledi

NE OLDU? Real Madrid'de stoperdeki isimlerin yaşadığı sakatlıklar sonrası ara Transfer için gündeme gelen isimlerden biri Aymeric Laporte. Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren deneyimli stoper, İspanya'da yayın yapan El Larguero'ya yaptığı açıklamada Real Madrid'den teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceğini söyledi.

BÜYÜK RESİM: Laporte şunları söyledi: "Madrid'den bir teklif mi? Kulağa hoş geliyor. Bunu dinlerdim. Açıkçası Real Madrid gibi takımlara tepeden bakmıyorsunuz." 30 yaşındaki stoper İspanyol basınına verdiği bir diğer röportajda kariyerinin ilerleyen yıllarında Avrupa'ya dönebileceğini ifade etti. Cadena Ser'deki açıklamasında Laporte, "Geri dönme fikrim orada. Tüm ailem Avrupa'da." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLASI: Futbol kariyerine Fransa'da başlayan ve 2010'da Athletic Bilbao'nun altyapısına transfer olan Aymeric Laporte 2012'de A takıma yükseldi. Bir sezon Basconia formasını da giyen Laporte, 2018'de Athletic Bilbao'dan ayrıldı ve Manchester City'ye imza attı.

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Laporte, geçtiğimiz sezon Al Nassr'a transfer oldu. Bu sezon 15 maçta sahaya çıkan deneyimli stoper 3 gol kaydetti. İspanya LaLiga'da son oynanan Osasuna maçında Real Madrid'de Eder Militao ve Lucas Vazquez sakat futbolcular arasına katıldı.

Eder Militao'nun çapraz bağlarının koptuğu açıklanırken Brezilyalı stoperin bu sezon forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan uzun süredir sakatlığı bulunan David Alaba'nın da takıma dönüşü belirsizliğini koruyor. Real Madrid'de bu isimlerin yanı sıra Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni ve Rodrygo'nun da sakatlıkları bulunuyor.