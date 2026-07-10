Aymen Sliti, yakın zamanda Feyenoord'dan ayrılacak

Birçok kulüp, Aymen Sliti için Feyenoord’a başvurdu. Bu haber, taraftar sitesi FR12 tarafından Cuma günü duyuruldu.

Feyenoord, De Kuip'te 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda işbirliği yapmaya hazır.

Sliti, şu ana kadar Feyenoord'un A takımında 28 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda iki gol attı ve iki asist yaptı.

Teknik direktör Devy Rigaux, Sliti’yi kiralamayı planlıyor; böylece oyuncunun daha fazla süre alması ve kendini daha da geliştirmesi hedefleniyor.

Şu ana kadar birçok kulüp talip oldu ve kısa süre içinde bir karar verilmesi bekleniyor.

Transfermarkt, Sliti'nin değerini 2 milyon euro olarak belirlemiştir. Feyenoord, onu 2020 yılında FC Twente'den transfer etmişti.

Bu haftanın başlarında Jaden Slory (21) ise Willem II’ye kiralanmıştı. Feyenoord’un Shiloh 't Zand’ı (23) da Fortuna Sittard’a kiralaması muhtemel, ancak bu transferde satın alma opsiyonu da bulunacak.