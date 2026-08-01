Iraklı milli forvet Aymen Hüseyin, taraflar arasında bu yaz transfer döneminde nihai mutabakata varılmasının ardından Özbekistanlı Baktakor'un formasını giymeye adım kalarak, Orta Asya'da yeni bir profesyonel maceraya hazırlanıyor.

Iraklı yıldızın önümüzdeki cumartesi günü başkent Taşkent'e ayak basması ve zorunlu sağlık kontrolünden geçerek köklü Özbek kulübüne bağlayacak transfer belgesini resmen imzalaması bekleniyor.

Bu adım, Aymen Hüseyin'in Iraklı El Kerma kulübüyle 2025-2026 sezonunu tamamlamasının ardından geldi; oyuncu profesyonel kariyerini yerel ligin dışında sürdürmek amacıyla yeni bir yurt dışı durağına transfer olmaya karar verdi.

Iraklı golcü son dönemde başta El Kuvva El Cevviye ve Erbil olmak üzere yerel kulüplerden çok sayıda cazip teklif almış, ayrıca Irak Premier Ligi'ndeki diğer takımlardan da tekliflerle karşılaşmıştı; ancak tüm bunları yurt dışı deneyimi uğruna reddetmeyi tercih etti.

Bu transferin tamamlanmasıyla Aymen Hüseyin, tarihi boyunca Baktakor forması giyen Iraklı oyuncular listesine katılacak ve daha önce Özbek devinin renklerini taşıyan Beşşar Resen ile Zeyd Tahsin'in ardından bu silsiledeki üçüncü isim olacak.

Bu transfer, Iraklı forvet için farklı bir rekabet ortamında değerini kanıtlaması ve önümüzdeki sezon Baktakor'un hem yerel hem de kıtasal düzeydeki hedeflerine katkı sağlaması adına değerli bir fırsat olarak görülüyor.