Aykut Kocaman: Şu ortamda bir puan harika sonuç!

Fenerbahçe deplasmanından bir puanla dönen Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman hakem kararlarına sitem etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönen Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman mücadeleyi değerlendirdi.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Kocaman, hakem Fırat Aydınus ve ekibini eleştirdi.

''Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ne diyelim? Verilmesi gereken kırmızı kart verilmiyor, verilmeyecek kırmızı kart veriliyor. Maçın dengesi o andan sonra değişti. Şansımızın ve becerimizin yardımıyla golü bulduk ama böyle gitmeyeceği de belliydi. Sürekli topun peşinde koş, koş... İşkence gibi bir maç.''

Martin Skrtel'in Zuta'ya yaptığı faulün ardından gördüğü sarı kartı değerlendiren Kocaman, pozisyonun ardından Fırat Aydınus'un VAR'a başvurmamasını eleştirdi.

''Şu ortamda bir puan harika sonuç. Serkan Çınar yukarıdan söylüyor, Fırat Aydınus geliyor, bakıyor, kart. Diğerine neden bakmıyorsun? Martin tabii ki sevdiğim bir insan. Onunla sorunum yok...''

Jahovic'in kırmızı kart görmesiyle maçın uzun bölümünü 10 kişi geçiren Konyasporlu oyunculara Teknik Direktör Aykut Kocaman'dan tebrik mesajı da geldi.

''Bir saate yakın 10 kişi oynadık ama Fenerbahçe'ye yakın mücadele ettik. Herkes son ana kadar elinden geleni yaptı. Oyuncularıma yürekten, kocaman sevgiler. Hepsini tebrik ediyorum.''