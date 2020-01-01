Aykut Kocaman: Muslera engeliyle karşılaştık

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-0 mağlup oldukları Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding , 'ı konuk etti.

Sarı kırmızı ekip Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün attığı gollerle karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

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Karşılaşmanın ardından İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman mücadeleyi değerlendirdi.

Kocaman "Maçın başları Galatasaray'ın genel durumundan dolayı çok daha önemliydi. Enerjilerinin yüksek oldukları anları daha önlem alarak geçirmek gerekiyordu. Ama tam oyunu toparladığımız anda çok da sürpriz olmayan şekilde yediğimiz gol tüm dengeleri bozdu. Bizden daha yukardaydılar. İkinci yarıda skor olarak dezavantajlı duruma düştükten sonra oyunu normal hale getirdik. Çok aradık. Ama Muslera engeliyle karşılaştık. Yardımcı hakemlerin tavırlarını anlamak mümkün değil. Daci'nin pozisyonu ofsayt mı değil mi, tartışılacak bir pozisyon. Atağımızı kesiyor yardımcı hakem. Ama Galatasaray'ın beş metre ofsaytı devam ediyor, sonra ofsayt var mı yok mu diye bakıyorlar. Böyle işgüzarlıkları neden yapıyorlar? Anlamak mümkün değil. Bizde farklı formasyonlar yok. Kendi oyun kalıbımız içinde zaman zaman oyuncu profillerini değiştirerek oynamaya çalışıyoruz. Fazla şeyi birden değiştirmenin pek bir anlamı yok. Ama bu bugün çok kolay anlatılacak bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Bu sezon dokuzuncu mağlubiyetini alan yeşil beyazlı ekip haftayı 19 puanla 14. sırada kapattı.