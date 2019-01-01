Aykut Kocaman: Hurtado en becerikli oyuncularımızdan ama...

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-0'lık Trabzonspor yenilgisinin ardından konuştu.

Kendi sahalarında aldıkları yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Aykut Kocaman, "Şöyle bağlamak lazım; altı haftalık Malatya maçıyla başlayan ve Rize maçıyla sonlanan kötü bir periyot geçirdik. Sonra toparlandık, bugünkü maçtan puanla dönsek farklı şekilde şekillenebilirdi. Ama özellikle ilk bölümde oyunu kontrol etti. Biz hızlı oyuncularımızı kullanmaya çalıştık ancak kontrol onlardaydı" dedi.

Hurtado'nun son saniyelerde kaçırdığı net gol fırsatına dikkat çeken Aykut Kocaman, "İkinci yarıda baskılı oyuna döndük. Oyuncular bugünkü şartlarda yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Hurtado bu konudaki en becerikli oyuncularımızdan biri ama son dakikada ayağının altından kaçırdı topu. İkinci yarı her şeyi yaptık ancak olmadı. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.