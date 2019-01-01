Aykut Kocaman: Durum değerlendirmesi yapacağız

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1'lik Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından istifa sinyali verdi.

İttifak Holding Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kazanan takımın sorunlarını öteleyeceği bir maç oynadıklarını belirtti.

Bireysel hataların çok fazla olduğunu ve kırılgan bir yapıda olduklarına işaret eden Kocaman, "Oyuncularımıza çarparak bu sene dördüncü golümüzü yedik. Kalemize gelen ikinci top gol oldu. Rakibin hatası ile yakaladığımız pozisyonda gol atmamız bizi oyunda tuttu. Top bizde oldu ama bize avantaj sağlamadı. Topun hızı çok düşüktü. Kanatlardan orta pozisyonlarında zayıftık. Zincirleme hata serisinde kalemizde üçüncü golü gördük. Maça bakıldığında sorunları öteleyen takım Rizespor oldu." ifadelerini kullandı.

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Sorunların biraz daha derinleştiğine vurgu yapan Kocaman, şunları kaydetti:

"Durum değerlendirmesi yapmak zorundayım. Şehir bize büyük destek, sevgi, saygı ve kredi verdi. Ben hayal aleminde yaşayan biri değilim. Bizim duygularımız da karşılıklı. Bir gerçek var. Ortak paydamız Konyaspor. Bizi bir araya getiren Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok. Bazen işler istediğiniz gibi gitmez. Benim 20 yıllık antrenörlük dönemimin derin krizlerinden gibi görünüyor. Ortamı yaratan Konyaspor değerleri üzerinde bir değerlendirme yapmakta fayda var. Her iki taraf açısından."

Süper Lig'deki son 6 maçında galip gelemeyen Konyaspor, 13 puanla 14. sırada yer alıyor.