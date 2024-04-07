Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi tutumunu eleştirdi.

Türkiye'de gözler, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

Bu, olağandışı bir Süper Kupa olacak çünkü Fenerbahçe, maça A Takımı ile çıkmayıp U19 Takımı ile çıkacak.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün bu kararını eleştirdi.

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Aykut Kocaman neler söyledi?

Play Spor'a açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman "Esas tepki, ligde kalan maçlarını kazanıp, şampiyon olmak. Bu kadar" dedi.

Fenerbahçe'nin, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacağı maç için de konuşan Kocaman, "Süper Kupa için, ne olursa olsun Galatasaray'ı yenecek gücün var. Çıkıp Galatasaray'ı yenmek ve Süper Kupa'yı müzemize getirmek gerek" sözlerini sarf etti.

Süper Kupa maçı oynanacak mı?

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, 9 futbolcudan oluşan oyuncu kadrosunu maça 3 saat kala bildirecek.

Karşılaşma başladıktan sonra üç Fenerbahçeli oyuncu sakatlık gerekçesiyle kenara gelecek. Sahada 6 oyuncu kaldığı için maç tatil edilecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör olarak İsmail Kartal değil, Zeki Murat Göle görev yapacak. Şanlıurfa'ya as takımı ile giden Galatasaray ise maça ideal kadrosu ile çıkacak.

Bu yaşananların ardından Galatasaray, maçı hükmen kazanmış olacak. Ancak resmî duyuru daha sonra yapılacağı için kupa töreni düzenlenmeyecek.