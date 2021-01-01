Aykut Kocaman Başakşehir'in başında puanla tanışamadı

Okan Buruk'un ardından Aykut Kocaman'ı göreve getirerek yükselişe geçmek isteyen Başakşehir, Kocaman döneminde henüz puan alamadı.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan son şampiyon Başakşehir'de Okan Buruk'un ayrılığının ardından göreve gelen Aykut Kocaman, yeni takımında henüz puanla tanışamadı. Başakşehir'in başında çıktığı dört maçta dört yenilgi yaşayan 55 yaşındaki teknik adamın geçtiğimiz sezondan bu yana yaşadığı maç kazanamama problemi de böylece devam etti.

Geçtiğimiz sezon Konyaspor'un başında 21 maçta 4 galibiyet elde eden Kocaman, teknik adam olarak çıktığı son 18 maçta bir galibiyet elde etti. Bu süreçte 12 beraberlik yaşayan Aykut Kocaman'ın takımları, beş defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.