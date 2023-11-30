Ayhan Akman parasını Seçil Erzan'dan nasıl kurtardığını açıkladı: "Geri zekalıyım ama o kadar değil"

Eski futbolcu ve teknik direktörleri karıştıran dolandırıcılık olayında Ayhan Akman, Seçil Erzan'dan parasını nasıl kurtardığını açıkladı.

Arda Turan, Emre Belözoğlu başta olmak üzere birçok isim dolandırıldı

Ayhan Akman, Seçil Erzan ile arasında geçenleri Fatih Altaylı'ya anlattı

Paradan faiz almadığını söyledi

NE OLDU? Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın "yüksek getirili fon" vaadine kanarak milyon dolarlarını kaptıran birçok ismin yankıları sürüyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin yer aldığı 18 futbolcu, teknik direktörler ve iş insanları şimdi haklarını hukuki yollarla arıyor. Seçil Erzan'a yüksek getirili fon vaadiyle para veren isimlerden biri Ayhan Akman. Eski milli futbolcu parasını Seçil Erzan'dan nasıl kurtardığını Galatasaray'ın eski yöneticisi ve gazeteci Fatih Altaylı'ya açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Ayhan Akman, Seçil Erzan ile arasında geçenleri Fatih Altaylı'ya şu sözlerle anlattı: "Abi, ben bu Seçil Erzan’ı 10-12 yıldır tanırım. Benim hayatım Florya’da geçti. Tüm param da hep Denizbank’ta idi. Burada da normal bankacılık işlemleri dışında hiç işim olmadı. Ta ki, geçen Haziran’a yani 2022 Haziran ayına kadar."

SEÇİL ERZAN, AYHAN AKMAN'I NASIL İKNA ETTİ? "Tam gününü hatırlamıyorum ama telefonum çaldı, Seçil Erzan aradı. Beni şubeye davet etti. Kalktım gittim. Bana uzun süredir bankanın müşterisi olmam nedeni ile çok kârlı bir teklif yapacağını söyledi. Önce anlamadım. Bankanın yurt dışında oluşturduğu bir fon var, çok yüksek getirili. Sadece bankanın çok iyi müşterilerini bu fona aldıklarını, sınırlı olduğunu benim de yıllardır banka ile çalışmamdan dolayı bana bu teklifi yaptığını söyledi. Israrla yurt dışı bir fon olduğunu ve gizli olduğunu söylüyordu."

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AYHAN AKMAN PARASINI NASIL KURTARDI? "Abi, geri zekalı olduğum için Denizbank’taki hesabımdan para çektim ve kendisine verdim. Geri zekalıyım diyorum ama o kadar da değil. Bir belge istedim elbet. O an veremedi. Birtakım bahaneler uydurdu. Merkeze gidecek sonra gelecek falan bir şeyler anlattı. Ben parayı verdim ama sürekli belge, dekont, kayıt peşindeyim. Neredeyse her gün arayıp belge nerede, dekont nerede diyorum. Sonunda ‘Dekontu sen veremeyeceksen ben genel müdürlüğe gidip onlardan kendim isterim’ dedim ve bu durumu üst yönetime şikayet edeceğimi söyledim. Bunun üzerine bana paramı geri verdi. Zannederim geçen şubat ayı falandı. Ve abi emin ol benim ne Arda’dan ne diğerlerinden haberim yoktu. Ben tek salak kendimi zannediyordum. Bilsem onları da uyandırmaz mıyım?"

AYHAN AKMAN FAİZ ALDI MI? "Yok abi ne faizi! Ne yatırdıysam onu aldım. Hatta eşim bile kızdı o zaman bana 6-7 ay boşuna kaybettim diye. Şimdi şükrediyoruz parayı kurtardığımıza."