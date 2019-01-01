Aydın Yılmaz: O sene bu sene! F.Bahçe’yi yeneceğiz

Eski Galatasaraylı Aydın Yılmaz, sarı kırmızılı kulüpten ayrılığı sonrası ilk kez basına açıklamalarda bulundu.

Aydın Yılmaz, uzun yıllar forması giydikten sonra 'ya, ardından 'a transfer oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten 2015 yılında ayrılan Yılmaz, Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'e konuştu. Aydın Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

" maçında ayağım kırılınca her şey altüst oldu"

"Bazıları belki bahane olarak görebilir ama sakatlıklar kariyerimi çok etkiledi. Ne zaman bir çıkış noktasına gelsem sakatlıklar yaşadım. Galatasaray’daki kariyerim 2012-13 sezonundaki Elazığspor maçında ayağımın kırılmasıyla alt üst oldu. O tarihte 25 yaşındaydım ve üst düzey oynayabilecek noktaya gelmiştim. Sonrasında azmettim çalıştım, döndüm. Bu sefer alışma süreci adına PAF takımıyla çıktığım maçında ayağım aynı yerden bir kez daha kırıldı. Aynı bölgeye, aynı darbe. Bazı şeyler kısmet..."

"Benden 15 dakikada mucize beklediler"

"Futbol 90 dakika ama benim Galatasaray kariyerim için 15 dakika ile sınırlıydı sanki! 15 dakikada mucizeler yaratmam istendi. Belki de 2006’daki Konya ve 2012’deki Braga maçlarında attığım goller alıştırdı insanları buna. Galatasaray’da benim arka arkaya 3 tane ilk 11 çıktığım maç yok! Aslında bu sadece benim değil ’nin sorunu..."

"Fatih Terim her oyuncu için şanstır"

“Bazı insanlar günlük sonuçlarla, biz Galatasaray olarak kazandığımız kupalarla konuşuyoruz. Ben bu sene Galatasaray’ın Kadıköy’den galibiyetle ayrılacağına inanıyorum. Fatih Terim’i her zaman ayrı tutuyorum. Hocamla ayrı bir bağımız vardır. Zaten Fatih hoca 2013’te Galatasaray’dan ayrılmasa idi, belki de ben hala o formayı giyiyor olabilirdim. Ayrıldıktan sonra bana, ‘Ben olsam buna izin vermezdim’ demişti. Fatih hoca oyuncular için bir şanstır. "

" 'in şansı yüzde 60"

"Başakşehir, 3-4 sezondur iyi bir futbol oynuyor. Avantajları da var ama sonuçta Galatasaray gibi bir rakiple çekişiyor. Galatasaray, şampiyonluk maçlarını çok ayrı bir motivasyonla oynayan, şampiyon ruhlu bir takım. 6 puanlık fark nedeniyle Başakşehir’i biraz önde görüyorum. Yüzde 60’a yüzde 40."