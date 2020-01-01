Aybaba hakemlerden yakındı

Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Antalyaspor yenilgisinde hakem hatalarından yakındı.

Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalya deplasmanındaki ilk yarı mücadelesini kendileri açısından "çok kötü" olarak değerlendirdi.

Takımlarındaki kazanma arzusunun üst düzeyde olduğunu anlatan Aybaba, ancak bunun için doğru yaptıklarından uzaklaşmamaları gerektiğini dile getirdi. Aybaba, 'a yenilmelerindeki en büyük etkenin pozisyon hataları da olduğunu ifade etti.

Üç maçtır hakem hatalarıyla karşılaştıklarını ve Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarıdaki pozisyonlarına iyi bakılması gerektiğini savunan Aybaba, şunları kaydetti: "Biz o pozisyonlarda bir şey göremedik. Biz adalet istiyoruz. Futbol doğru oynansın, herkes hak ettiğini alsın istiyoruz. Bu nedenle bunları iyi irdeleyip, doğru bakıp, hakem arkadaşları da doğru yönlendirmek lazım. Çok emek var arkadaşlar. Pandemi süresince testler, uçaklar, gidiyoruz, geliyoruz. Bir sürü emek veriyoruz. Karşı takımlarda aynı emeği veriyor. Büyük mücadele veriyoruz. Bu kadar basit olmamalı."