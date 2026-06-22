Ayase Ueda, bu yaz Feyenoord'dan ayrılıp iki üst düzey ligde forma giyebilir

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun Pazartesi günü bildirdiğine göre, Ayase Ueda bu yaz Feyenoord’dan ayrılabilir. Japon forvetin, Bundesliga ve Premier League’den kulüplerin ilgisini çektiği belirtiliyor.

Japon forvet, Hollanda'da güçlü bir sezon geçirdi. Feyenoord formasıyla oynadığı kırk maçta 26 gol attı. VriendenLoterij Eredivisie'de attığı 25 golle ligin gol kralı oldu.

Böylece, Rotterdam ekibinde geçirdiği ilk iki sezondan daha iyi bir performans sergiledi. 2023/24 sezonunda beş gol atabilmiş, bir sonraki sezonda ise 'sadece' dokuz gol kaydetmişti.

Ueda, Japonya formasıyla katıldığı Dünya Kupası’nda da oldukça iyi bir izlenim bırakıyor. Örneğin, Tunus’a karşı oynanan maçta (0-4) iki gol attı ve bir asist yaptı.

Bu performanslar yurtdışında da gözden kaçmadı. Romano’ya göre, Premier Lig ve Bundesliga’dan bazı kulüpler Feyenoord ile temasa geçti. Hangi kulüpler olduğu henüz bilinmiyor.

Ueda, 2023 yazında Cercle Brugge’den sekiz milyon euroya transfer edilmişti. O zamandan beri bu golcünün piyasa değeri önemli ölçüde arttı.

Transfermarkt’a göre Ueda’nın piyasa değeri şu anda yaklaşık on yedi milyon avro. Feyenoord ile olan sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.