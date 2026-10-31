"Ayak bileği ve diz tehlikede": Siybari'nin sakatlığına şok teşhis

Fizyoterapist ve saha sakatlıkları uzmanı Thamer el-Şehrani, Bayern Münih'in Faslı oyuncusu İsmail Saibari'nin Borussia Dortmund karşılaşmasında yaşadığı sakatlığa dair ilk tahminlerini açıkladı ve ayak bileği bağlarında yırtığa kadar varabilecek güçlü bir sakatlık ihtimaline işaret ederken, diz bağlarının da etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Şehrani, ön değerlendirmesini resmi "X" platformu hesabı üzerinden paylaştı. Oyuncunun maç sırasında maruz kaldığı müdahaleyi izlemesine dayanarak, sakatlığın güçlü göründüğünü ve en büyük hasarın büyük ihtimalle ayak bileğinde olduğunu, bununla birlikte etkisinin diz bağlarına uzanma ihtimalinin de göz ardı edilmediğini açıkladı.

Saha sakatlıkları uzmanının değerlendirmesi, ortaya atılan ihtimallerin ciddiyetinin altını çizdi; ancak bu, nihai bir tıbbi teşhis anlamına gelmiyor. Zira sakatlığın niteliği ve hasarın boyutu, bağların ne ölçüde etkilendiğini, oyuncunun gerçekten bir yırtık yaşayıp yaşamadığını ve iyileşip sahalara dönmesi için ihtiyaç duyabileceği süreyi belirleyecek tıbbi tetkiklere hâlâ ihtiyaç duyuyor.

Saibari, Alman Ligi'nde 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşılaşmasında müdahaleye maruz kalmış, sakatlığın etkisiyle 29. dakikada sahayı terk etmiş ve yerine Nathaniel Brown oyuna girmişti.

Bayern Münih ve Fas Milli Takımı taraftarları, sakatlığın niteliğinin ve Şehrani'nin ortaya koyduğu ilk tahminlerin yarattığı endişeler ışığında oyuncunun tıbbi tetkiklerinin sonuçlarını bekliyor. Özellikle de sakatlığın ciddiyetinin belirlenmesi, Saibari'nin önümüzdeki maçlardaki durumunu ve bağlarda bir sakatlık olduğu teyit edilirse ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını netleştirecek.