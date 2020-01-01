Avusturya'da liglerin dönüşüne izin çıktı

Avrupa liglerinde futbol bir bir geri dönüyor. Ülkede koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte Avusturya Bundesliga'nın dönüş yolu açıldı.

hükümeti, ülkedeki spor organizasyonlarının yeniden başlaması için yeşil ışığı yaktı.

Federal hükümet, Avusturya Futbol Federasyonu ve (lig yönetimi) 12 Mayıs Salı günü bir araya geldiler ve maçların devamı için gerekli şartlar üzerinde uzlaşma sağladılar.

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Yapılan anlaşmaya göre ligler devam ederken koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular karantina altına alınacak. Bu esnada takımlar, diğer oyuncuların testlerinin negatif çıkması şartıyla, antrenmana ve maçlara devam edebilecekler.

Daha fazla takım

12 takımlı Avusturya Bundesliga'nın tamamlanmasına 10 hafta var. Federasyon Başkanı Leo Windtner daha önce yaptığı açıklamada liglerin devam etmemesi halinde ülkedeki futbolun bir yıl içinde tanınmayacak duruma geleceğini söylemişti.

Bundesliga resmi bir tarih açıklamadı fakat liglerin 2 Haziran'da ya da 6 Haziran'da devam edeceği düşünülüyor. ÖFB Kupası final maçının ise 30 Mayıs'ta oynaması planlanıyor.