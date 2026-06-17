Avusturya, Ürdün karşısında 44 yıllık galibiyet hasretine son verdi

Avusturya milli takımı, bu sabah Çarşamba günü Ürdün’ü 3-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’na mükemmel bir başlangıç yaptı ve turnuvadaki uzun süren olumsuz sonuçlar dizisine son verdi.

Fransız "stats foot" ağının haberine göre, Avusturya bu galibiyetle, 19 Haziran 1990'da ABD'yi 2-1 mağlup ettiğinden bu yana süren 36 yıllık Dünya Kupası galibiyet hasretine son verdi.

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Bu başarı sadece galibiyetle sınırlı kalmadı; Avusturya, 17 Haziran 1982'de Şili'yi mağlup ettikten sonra, yani 44 yıl sonra, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ilk galibiyetini alarak açılış maçı lanetini de kırmayı başardı.

Avusturya, 21. dakikada Romano Schmid’in golüyle Ürdün’e karşı öne geçti, ancak 50. dakikada Ali Alwan beraberlik golünü attı.

Ancak Avrupa ekibi, 76. dakikada Ürdünlü oyuncu Yazan Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti; ardından Marco Arnautović, 90+12. dakikada penaltıdan Avusturya'nın üçüncü golünü attı.

Ürdün ve Avusturya, Dünya Kupası’nın 10. grubunda yer alıyor. Aynı grupta yer alan Arjantin ile Cezayir arasındaki maç ise Latin Amerika ekibinin 3-0’lık galibiyetiyle sona erdi.



