Real Madrid'in hocası Ancelotti, Türkiye'nin 6-1'lik Avusturya yenilgisinin ardından Arda Güler'le iletişime geçti.

Milli Takımımız, Avusturya deplasmanında 6-1'lik skorla mağlup oldu ve büyük bir şaşkınlık yarattı. Hazırlık maçı da olsa alınan bu farklı mağlubiyet takımda moralleri bozdu.

Teknik direktör Montella, Avusturya maçına Macaristan müsabakasından farklı bir 11 çıkardı ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e mücadelenin başlangıç 11'inde yer verdi. A Milli Takım'ın genel performansı düşük kalırken Arda Güler de müsabakada istediği oyunu sergileyemedi.

Röveşata akıllarda kaldı...

Ancak Arda, Avusturya ceza sahası içinde bulduğu bir pozisyonda akrobatik bir vuruş yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Arda, röveşata vuruşla topu Avusturya kalesine gönderse de top kalecide kaldı. Arda'nın bu denemesi, maça dair akılda kalan anlardan birisi oldu. Milli takım, karşılaşmayı 6-1 kaybetmesine rağmen Ancelotti, maçın ardından Arda Güler'le iletişime geçti.

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Ne oldu?

Defensa Central'in haberine göre; Carlo Ancelotti, Avusturya - Türkiye maçının ardından Arda Güler'le iletişime geçti. İtalyan teknik direktör, yıldız futbolcunun performansına övgüler yağdırarak onu motive etmeye çalıştı.

Carlo Ancelotti'nin özellikle Arda Güler'in Avusturya maçındaki röveşatasından etkilendiğinin altı çizildi. İtalyan hocanın, Arda'yla yaptığı telefon görüşmesinde ceza sahası içindeki aksiyonlarda daha etkili olmasını istediği ve böyle oynadığı takdirde daha fazla forma şansı bulabileceğini vurguladığı bildirildi.