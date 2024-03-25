Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor.
Almanya'da haziran ayında düzenlenecek olan turnuvada Portekiz ve Çekya ile birlikte F Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, bir yandan da son rakibini bekliyor.
Play-Off Grup C Final mücadelesinde yarın akşam saat 20.00'de oynanacak Gürcistan - Yunanistan maçının galibi, Türkiye'nin Almanya'daki son rakibi olacak.
Avusturya - Türkiye maçı hangi kanalda?
Macaristan'a hazırlık maçında deplasmanda 1-0 mağlup olan Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın bu seferki rakibi ise Avusturya.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 26 Mart Salı akşamı saat 22.00'de Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Gelecek maç
Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Avusturya - Türkiye
|26 Mart Salı
|22.00
|TRT Spor