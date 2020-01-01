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Avusturya Kupası'nda şampiyon Salzburg

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Salzburg
Finalde Austria Lustenau'yu 5-0 yenen Salzburg, Avusturya Kupası'nı kazandı.

Salgını nedeniyle 2 Haziran'a kadar futbola ara verilen Avusturya'da ligler başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu.

Klagenfurt kentindeki Woerthersee Stadı'nda seyircisiz oynanan finalde, Bundesliga ekibi Salzburg ile 1. Lig'de mücadele eden Austria Lustenau karşılaştı.

Szoboszlai'nin 19, Stumberger'in 21 (kendi kalesine), Okafor'un 53, Ashimeru'nun 65 ve Koita'nın 79. dakikadaki golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılan Salzburg, kupanın sahibi oldu.

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