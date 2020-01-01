Avusturya Kupası'nda şampiyon Salzburg

Salgını nedeniyle 2 Haziran'a kadar futbola ara verilen 'da ligler başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu.

Klagenfurt kentindeki Woerthersee Stadı'nda seyircisiz oynanan finalde, ekibi Salzburg ile 1. Lig'de mücadele eden Austria Lustenau karşılaştı.

Szoboszlai'nin 19, Stumberger'in 21 (kendi kalesine), Okafor'un 53, Ashimeru'nun 65 ve Koita'nın 79. dakikadaki golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılan Salzburg, kupanın sahibi oldu.

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Salzburg, tamamı son 9 yılda olmak üzere 7. kez kupayı müzesine götürdü.

Salzburg'lu oyuncular sosyal mesafe kurallarına uyarak kutlamalarını gerçekleştirdi.