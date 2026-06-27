Avustralya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Mısır milli takımıyla oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde ağır bir darbe aldı; takımın önde gelen iki oyuncusunun turnuva boyunca forma giyemeyeceği kesinleşti.

Mısır milli takımı, 7. grupta 5 puan toplayarak ikinci sırada yer alması sayesinde 32'li tur'a resmi olarak yükseldi ve önümüzdeki Cuma günü oynanacak maçta Avustralya milli takımıyla karşılaşacak.

Avustralya Milli Takımı ise, grup aşamasının ikinci turunda ABD ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Paraguay ile oynanan son maçta da forma giyemeyen tecrübeli kanat oyuncusu Matthew Leckie’den yoksun olacak.

Ayrıca, Tony Popović liderliğindeki teknik ekip, sağ bek Jacob Itagliano’nun takım antrenmanları sırasında arka uyluk kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni bir darbe aldı; Itagliano, turnuvadaki önceki maçlarda normal şekilde forma giymişti.

Avustralya Futbol Federasyonu, sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir açıklamayla, Leki ve Itagliano’nun 2026 Dünya Kupası’nda milli takımın geri kalan maçlarında forma giyemeyeceğini doğruladı.

Teknik direktör Tony Popović, sakatlanan oyuncuların yerini dolduramayacak. Turnuva kuralları, sakatlanan oyuncuların sadece milli takımın turnuvadaki ilk maçından 24 saat önce değiştirilmesine izin verdiği için Avustralya, mevcut kadrosuyla yoluna devam etmek zorunda kalacak.

Avustralya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Avustralya Futbol Federasyonu ve Socceroos milli takımı olarak hepimiz, Jacob ve Matthew’a iyileşme sürecinde başarılar diliyoruz ve turnuva boyunca milli takıma yaptıkları katkılarından dolayı onlara teşekkür ediyoruz.”

Matthew Leckie, Türkiye ile oynanan açılış maçında yedek kulübesinde turnuvaya başlamış, ardından ABD ile oynanan maçta 61 dakika sahada kalmış ve bu maç sırasında sakatlanmıştı.

Jacob Itagliano ise Türkiye ile oynanan ilk maçta sağ kanat pozisyonunda ilk 11’de yer aldı, ardından ABD karşısında da sağ bek pozisyonunda ilk 11’de sahaya çıktı; ancak Paraguay maçı öncesindeki antrenmanlarda sakatlandı.