Avustralya'da Tolgay Arslan kasırgası devam ediyor: 3 gol, 1 asistlik şov

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin eski orta sahası Tolgay Arslan, 8-0'lık maçta kaydettiği performansla Avustralya'da rüzgarını estirmeyi sürdürdü.

Tolgay Arslan kariyerinin en gollü dönemini yaşıyor

Melbourne City'de parladı

Perth Glory karşılaşmasında Maçın Oyuncusu seçildi

NE OLDU? Daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe formaları terleten orta saha, bu sezonun başında Udinese'den Melbourne City'ye transfer olmuştu. 33 yaşındaki Tolgay Arslan, Avustralya'da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

BÜYÜK RESİM: Avustralya ekibi Melbourne City'nin forması terleten Tolgay Arslan, takımının Perth Glory'yi 8-0 yendiği maçta attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaştı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay, 16, 26 ve 73. dakikalarda gollerini kaydetti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Karşılaşmadan 3 gol, 1 asistle ayrılan Tolgay Arslan, 77. dakikada yerini Max Caputo'ya bıraktı ve performansıyla Maçın Oyuncusu seçildi. Orta saha oyuncusu, 27 maçta takımına 14 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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DAHA FAZLASI: Melbourne City'nin diğer golleri 14 ve 29. dakikalarda Leonardo Natel, 19. dakikada Kaelan Majekodunmi (K.K.), 60. dakikada Jamie Maclaren ve 86. dakikada Steven Ugarkovic'ten geldi.

SIRADA NE VAR? Melbourne City, Avustralya A-Lig'indeki puanını 33 çıkardı ve 7. sırada yer aldı. Son sıradaki Perth Glory ise 22 puanda kaldı.