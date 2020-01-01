Avustralya A-League de ertelendi

Maçlarını bir süredir seyircisiz oynayan Avustralya da trende uydu ve Hyundai A-League ertelendi.

Futbolu birçok ülkede durdururan kornavirüs salgını nedeniyle da futbol ligini kapattı.

Avustralya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Hyundai A-League 2019/20 sezonununun ertelendiğini açıkladı. Bu kararı ülkedeki tüm futbol takımlarının da desteklediği bildirdi.

Federasyon liglerin ne zaman yeniden başlayacağını açıklamazken 22 Nisan'da durum değerlendirilmesi yapılacağı ifade etti.

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Federasyon başkanı James Johnson, kararın arkasındak, amacı "Hem futbol hem de genel olarak topluluğun güvenliğini sağlamak" olarak açıkladı.

Sydney FC şu anda 20 maçta topladığı 48 puanla lig lideri konumunda. Onları 23 maçı geride kalan 40 puanlı Melbourne City ikinci sırada takip ediyor.

Avustralya'da bugüne kadar 8 ölüm ve 110'dan fazla iyileşme ile 2.000'in üzerinde vaka bildirdi.