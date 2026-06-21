Avukat, kraliyet çiftinin Curaçao’daki soyunma odasında ne yaptığını açıkladı

Dick Advocaat, tarihte ilk kez bir Dünya Kupası maçında puan alan “kendi” Curaçao’suyla son derece gurur duyuyor. Dick Advocaat, maçın ardından Voetbal International’a Ekvador’la oynanan beraberlik maçı ve takımının bu sürpriz başarısının ardından yaşanan olaylar hakkında konuştu.

“Soyunma odasını görmemiş olmanız çok yazık. Kral, kraliçe ve kızları. Harika insanlar, en azından ben öyle düşünüyorum. Halkın arasına nasıl karıştıklarını görün. Onlar gerçek insanlar. Bunu yakından görmek çok hoştu. Hiç sahte değildi,” diyerek Advocaat, Kansas City’deki 0-0’lık maçın ardından yaşananlara dair bir ipucu veriyor.

Advocaat ayrıca kraliyet çiftinin soyunma odasındaki kutlamalara tam anlamıyla katıldığını da açıkladı. “Onlar da dans ettiler. Ben değil, hayır hayır, ben o konuda dikkatli olmalıyım. Ben pek dansçı sayılmam,” dedi 78 yaşındaki milli takım teknik direktörü esprili bir şekilde.

Deneyimli teknik direktör, özellikle Curaçao adına çok mutlu, özellikle de Dünya Kupası’na ilk kez katılan bu futbol ülkesinin daha kısa bir süre önce bulunduğu durumu göz önünde bulundurursak. “Ve sonra, değeri yüz milyonları bulan oyunculara karşı böyle bir performans sergilemek. Taktik önemliydi, ama kaleci (Eloy Room, ed.), o muhteşemdi. Biz de gol atmak için yeterince fırsat yakaladık, ama son vuruşları yeterince iyi yapamadık. İşte o zaman kalite farkını görüyorsunuz.”

Hemen eklemek gerekirse: “Ama böyle bir takıma karşı skoru 0-0’da tutabiliyorsanız, bu harika bir şey. Onlar bunu hiç yaşamazlar. Böyle bir stadyumda, böyle bir atmosferde. Ve maçtan sonra soyunma odasındaki o kutlama. Duygular, müzik, dans. O zaman hepiniz bir oluyorsunuz, değil mi?”

Advocaat futbol dünyasında her şeyi yaşamış bir isim, ancak yine de Ekvador karşısında sergilenen performansı çok özel buluyor. “Bu akşam gözyaşı dökmedim. Ama belki daha sonra dökerim. Bu, bir koç olarak benim için de yeni bir zirve. Çok zor koşullar altında böyle bir şeyi başarmak… muhteşem. Ve bence hak edilen bir puandı. Bizim de fırsatlarımız vardı. Onlarınki biraz daha fazlaydı, bu doğru. Ama sadece orta sahalarında bile iki yüz milyon değerinde oyuncular vardı.”

Bu puan sayesinde Curaçao, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselme umudunu sürdürüyor. Ancak Advocaat temkinli davranıyor. “Fazla heyecanlanmayalım,” diyen Hollandalı teknik direktör, Perşembe günü Fildişi Sahili ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.