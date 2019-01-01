Avrupa'nın devlerinden Muhammed Şengezer'e yakın takip
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Bursaspor'un kalecisi Muhammed Şengezer, transfer sezonunun gözde isimlerinden biri olabilir.
22 yaşındaki genç file bekçisi gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
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beIN Sports'un haberine göre, yeşil beyazlı ekibin altyapısından yetişen Muhammed ile Atletico Madrid ve Porto yakından ilgileniyor.
Bursaspor yönetimi de başarılı file bekçisini önemli bir bonservis bedeli karşılığında satmaya sıcak bakıyor.
Muhammed Şengezer, 2018/19 sezonunda Bursa ekibiyle dokuz Süper Lig maçına çıktı.