Avrupa'nın devlerinden Muhammed Şengezer'e yakın takip

Avrupa'nın büyük kulüpleri Bursaspor'un genç kalecisiyle yakından ilgileniyor.

'un kalecisi Muhammed Şengezer, transfer sezonunun gözde isimlerinden biri olabilir.

22 yaşındaki genç file bekçisi gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

beIN Sports'un haberine göre, yeşil beyazlı ekibin altyapısından yetişen Muhammed ile ve yakından ilgileniyor.

Bursaspor yönetimi de başarılı file bekçisini önemli bir bonservis bedeli karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Muhammed Şengezer, 2018/19 sezonunda Bursa ekibiyle dokuz Süper Lig maçına çıktı.