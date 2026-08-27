Bir basın raporu, Avrupa Futbol Federasyonu'nun, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığında Gianni Infantino'ya karşı yarışacak Avrupa dışından bir adayı destekleyeceğini belirtti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Gianni Infantino'nun, Dünya Kupası'nı yatırım fonlarına açarak özelleştirme yönünde şu anda askıya alınmış olan projesi nedeniyle gözlerin odağında olmasıyla birlikte, 18 Mart 2027'de Rabat'ta (Fas) yapılacak FIFA başkanlık seçimlerinin şimdiden büyük tartışmalara yol açtığını ve Avrupa Futbol Federasyonu'nun süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Adaylık başvurularının son tarihi 18 Kasım'da sona eriyor ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Başkanı ve Infantino'nun muhalifi olan Aleksander Ceferin, FIFA seçimlerinde aday olmama niyetini dile getirdi.

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Bununla birlikte UEFA, Avrupa Futbol Federasyonu'nun baskın bir parçası olduğu FIFA'nın yapılarını yenilemek amacıyla Infantino'ya rakip adayı destekleyecek.

Nyon'da, Infantino'ya kimin karşı yarışacağını öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyorlar, ancak Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), seçimlerin FIFA ile UEFA arasında doğrudan bir rekabet olarak algılanmasından ve diğer federasyonların dışlanmasından kaçınmak için Avrupalı bir aday sunma konusunda çekingen davranıyor.

Bu bağlamda UEFA, 60 yaşındaki Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Başkanı ve 2016'dan bu yana FIFA Başkan Yardımcısı olan Kanadalı Victor Montagliani seçeneğine karşı çıkmıyor. İtalyan anne babadan olma Montagliani, Vancouver'da doğdu ancak Avrupa futbolu hakkında geniş bir bilgiye sahip.

Her halükârda Avrupa Futbol Federasyonu, projesinin ayrıntılarını öğrenmeyi bekliyor. Eğer bunun kendi FIFA vizyonlarıyla uyuşmadığını görürlerse, son çare olarak Nyon'da Avrupalı bir aday bulmaya çalışacaklar. Ancak genel istek, Avrupa Federasyonu başkanları kalıbını kırmak ve İsviçreli Joseph Blatter (1998-2016) ve Gianni Infantino'nun (2016 seçimlerini kazanmış ve 2023'te yeniden seçilmişti) ardından üst üste üçüncü bir başkanın göreve gelmemesi yönünde. En eski başkan ise Brezilyalı Joao Havelange'ydi (1974-1998).

Avrupa Futbol Federasyonu'nun önceliği, federasyonları birleştirebilecek birini bulmak. Önümüzdeki haftalar, Infantino'ya karşı muhalefetin adayını belirlemede belirleyici olacak.

Geçen her gün, aylardır gayriresmî bir seçim kampanyası yürüten FIFA başkanının lehine işliyor.

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Önceki raporların, UEFA'nın Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Bahreynli Selman bin İbrahim Al Halife'nin seçimlere girmesi halinde onu destekleyebileceğine işaret ettiğini, Katarlı Nasser Al-Khelaïfi'nin ise muhtemel bir seçenek olduğunu, ancak onun Paris Saint-Germain başkanı olarak mevcut görevinden memnun olduğunu vurguladığını hatırlatalım.