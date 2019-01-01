Avrupa'da transfer sezonunun kazananları ve kaybedenleri

Transfer dönemi Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da sona erdi. İşte bu dönemi en iyi ve en kötü şekilde geçiren kulüpler, oyuncular, teknik adamlar...

Avrupa'da transer dönemi sona erdi.

Yaz boyunca birçok büyük anlaşma yapıldı, paralar havada uçuştu, dramalar ve U dönüşleri yaşandı...

Büyük bir heyecana sahne olan yaz transfer döneminin kazananlarını ve kaybedenlerini sıralıyoruz.

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KAZANAN: ANTONIO CONTE

Antonio Conte ve Beppe Marotta, 'u Calciopoli sonrasında yeniden zirveye çıkarabilmek için çok önemli eforlar sarf etmişlerdi. Bir kez daha birlikteler fakat bu defa farklı bir takımda.

bu sezon 'ya müthiş başladı. Lecce'yi rahat geçtiler, 'den ise galibiyeti koparmayı başardılar. Bunda bu yaz yaptıkları transferlerin etkisi büyüktü.

Conte tercih ettiği 3-5-2 sistemini Inter'de kurabilmek için bir stoper alınmasını istedi. Kulüp bunu kabul etti ve 'le sözleşmesi biten Diego Godin bedavaya transfer edildi.

Conte orta sahasını da güçlendirdi. Nicolo Barella ve Stefano Sensi, Cagliari ve 'dan takıma katıldılar.

En önemli hamle ise sonlara doğru geldi. 'ın 9 numarası Romelu Lukaku'ya imza attıran Conte, 65 milyon euro'luk forvet oyuncusunun sezon boyunca kendilerine çok faydalı olacağına inanıyor.

Kiralık olarak kadroya katılan Alexis Sanchez'in neler yapacağı ise meçhul. Şilili futbolcunun Manchester United'daki günleri Lukaku'nunkinden bile kötü geçti. Ama yine de hücumda farklı bir opsiyon olarak öne çıktığı aşikar. Conte de bunu istiyordu.

Uzun yıllardır ilk defa, Inter hem başarılı olabileceği bir kadroya hem de teknik direktöre sahip.

Conte kulübün atmosferini şimdiden değiştirdi. Sorunlu oyuncu Mauro Icardi, son gün PSG'ye gönderildi. Takımda artık daha huzurlu bir ortam olacağı kesin. Juventus arkasını kollamalı.

KAZANAN: ATLETICO MADRID

Bu yaz boyunca Atletico Madrid, Diego Godin'i, Antoine Griezmann'ı, Rodri'yi, Lucas Hernandez'i, Juanfran'ı ve Filipe Luis'i kaybetti.

Çok sayıda yetenekli ve önemli oyuncu...

Ama bu büyük kayıplara rağmen Atleti'nin transfer sezonunda bir kazanan olduğundan bahsediyoruz. Peki neden?

Çünkü tüm bu oyuncuları belki de daha iyileriyle değiştirdiler. Sonuçlar da bunu gösteriyor.

Atletico Madrid, 'nın lideri konumunda. İlk üç maçını kazanan Diego Simeone'nin ekibi 'in dört, 'nın ise beş puan önünde.

Kieran Trippier için 'a 22 milyon euro ödediklerinde gözünü devirenler oldu ama İngiliz futbolcu Wanda Metropolitano'ya çabuk alıştı.

Mario Hermoso, Jose Gimenez ile geride çok iyi bir uyum oluşturdu. Real Madrid de Marcos Llorente'yi rakibine sattığına pişman olabilir.

Kulübün bu yaz yaptığı en önemli transfer ise başkası...

Joao Felix'i 126 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Atletico Madrid belki de Avrupa2da sezonun en önemli hamlesini yaptı. Sezona müthiş başlayan genç yıldız geleceğin süper yıldızlarından biri olduğunu gösteriyor ve belki de Atleti'yi 2014'ten bu yana ilk şampiyonluğuna yürütüyor.

KAYBEDEN: POGBA & ZIDANE

Zinedine Zidane geçen sezonun başında terk ettiği batmakta olan Real Madrid gemisine dönmeyi kabul etti çünkü kadronun oluşturulması ve yönetilmesinde çok büyük pay sahibi olacağı sözünü almıştı.

Bu, Florentino Perez'in Zidane'ın istediği oyuncuları alacağı anlamına geliyordu. Zidane'ın ilk döneminde bunlar olmamıştı - her ne kadar üç defa üst üste Şampiyonlar Ligi kazanmış olsalar da.

Birinci hedef Eden Hazard'dı. Belçikalı futbolcu 100 milyon euro karşılığında 'den alındı.

Başka transferler de yapıldı: Eder Militao, Rodrygo, Luka Jovic, Ferland Mendy. Hepsine toplamda 300 milyon euro'dan fazla para ödendi ama netice olarak Zidane, genç, dinamik ve baskın bir orta sahanın eksikliğini hissediyor. Muhtemelen haklı...

Paul Pogba için Zidane'ın bu isteği oldukça idealdi. Manchester United'dan farklı bir meydan okumanın peşindeydi ve Real Madrid'e gitmek istiyordu. Çünkü Ole Gunnar Solskjaer'in takımının Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermekten ışık yılı uzaklıkta olduğunun farkına varmıştı.

Madrid bu transferi gerçekleştiremedi. Çünkü Gareth Bale ve James Rodriguez isimli iki büyük ismi takımdan göndermeyi başaramadılar ve Pogba transferine kaynak oluşturamadılar.

Zidane, Bale'ı kapı dışarı etmek için elinden geleni yaptı ama bu noktada Perez'e takıldı. Real Madrid başkanı, Galli futbolcunun Çin'e transferine engel oldu. Marco Asensio'nun sezonu kapamış olması nedeniyle Bale'ın değerli olduğunu düşünüyordu. Hazard'ın hazırlık dönemi boyunca yaşadığı küçük sakatlıklar da bu endişeyi artırdı.

Tüm bu sürecin sonunda Pogba, kendisine karşı sabrı tükenen bir taraftar grubuna sahip olan United'da kapana kısılı kaldı. Ayrılma isteğini kamuoyuna açık bir şekilde göstermesi nedeniyle tek sorumlu kendisi.

Zidane ise taraftarın isyanıyla karşı karşıya. Sakatlıklardan yana şanssızdı ama yaptığı transferleri camiaya pek kabul ettirebilmişe benzemiyor. Yeni gelen oyunculara yönelik inanç çok düşük - özellikle de Jovic'e yönelik.

Sonuç olarak, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç zafere taşıyan adama inananların sayısı bu defa çok fazlaymış gibi görünmüyor.

KAYBEDEN: JUVENTUS

Juventus, Matthijs de Ligt transferinde Barcelona ve PSG'ye çalım atmış olması nedeniyle alkışı hak ediyor. Bu yaz transferin en gözde genç oyuncusu Hollandalı stoperdi.

Daha önemlisi, Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey ile ilgili soru işaretleri olsa da, iki oyuncu da Juve'ye fayda sağlayacak yeteneklere sahipler.

Ancak Danilo'nun 37 milyon euro'luk etiketi, 'ye attığı sürpriz gole rağmen, oldukça gülünç. Daha gülünç olan ise genç yetenek Moise Kean'i, hücum bölgesinde soru işaretleri olmasına rağmen, 'a satmış olmaları.

Kean'i satmalarındaki sebep bir 9 numara transfer edeceklerine dair inançlarıydı. Tercihen Lukaku'yu istiyorlardı, ya da en azından Mauro Icardi'yi... Paulo Dybala'nın Lukaku takasında Manchester United'a gitmeyi reddetmesi bu planları suya düşürdü. Icardi de Inter'den PSG'ye gitti.

Netice itibarıyla Sarri'nin elinde 31 yaşındaki Gonzalo Higuain, 33 yaşındaki Mario Mandzukic ve 34 yaşındaki var. Dybala'nın sezonun büyük bölümünü kulübede geçirmesi bekleniyor.

Bu yaşlı kalabalığın içinden Şampiyonlar Ligi kadrosuna giremeyen isim Mandzukic oldu. Sarri bu durumu "utanç verici" olarak nitelendiriyor.

De Ligt iyi bir transferdi ama Giorgio Chiellini'nin sezonunu sona erdiren sakatlığı çok baş ağrıtacak.

Şu durumda Juve'nin kadrosu geçen sezonkine göre daha zayıf görünüyor ve 23 yıllık Avrupa şampiyonluğu hasreti sona erecek gibi durmuyor.

KAYBEDEN: JOSEP MARIA BARTOMEU

Neymar'ın Barcelona'ya yeniden transferi için yürütülen çalışmalar başarısızlıkla sonuçlandı. Ama L'Equipe'e göre Barcelona zaten başarılı olmak istemiyordu. Fransız gazetesi, kulübün sırf 'yi memnun edebilmek için Neymar'ın peşinde koştuğunu iddia ediyor.

Zaten Barça'nın birçok hamlesi genelde çok anlamlı olmuyor. Eğer Neymar en başından beri en büyük hedef idiyse neden Antoine Griezmann 120 milyon euro karşılığında transfer edildi ki? Griezmann'dan sonra Neymar'ı almak zaten çok zordu.

Dahası, PSG transfere açık olduğunu gösterdikten sonra Barça oyuncu takası için yaptığı önerilerde oyunculara danışmadı bile. Bu oyuncular daha sonra PSG'ye gitmek istemeyince taraflar bir türlü anlaşma sağlayamamış oldular.

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Ivan Rakitic bir şekilde ikna edildi ama Ousmane Dembele'nin PSG'ye gitmeyi kesinlikle reddetmesi Neymar transferine dair tüm umutları tüketti.

L'Equipe'in haklı olduğunu ve Bartomeu'nun tüm bunları sırf Messi'ye "Bak, çaba sarf ediyoruz" mesajı vermek için yaptığını düşünelim... Aynı başkan aylar önce Dembele'nin Neymar'dan daha iyi olduğunu iddia etmişti! Genç futbolcunun hüsrana uğrayıp bu takasta kullanılmayı reddetmesi çok normal.

Takıma takviye planında belli bir düzen üzerinden gitmediği çok belli olan Barcelona'da tüm sorumlu başkan Bartomeu ve bu ona işine mal olabilir.