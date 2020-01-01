Avrupa'da futbolunun tek adresi: Belarus

Küresel krize neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da biri hariç tüm ligler askıya alındı...

Belarus Futbol Federasyonu Başkanı Vladimir Bazanov geçtiğimiz hafta şu sözleri sarf etmişti: "Neden başlamayalım ki? Ülkede olağanüstü hâl mi ilan edildi?

Ve Belarus Premier Ligi'nin 30. sezonu, 19 Mart Perşembe günü resmen başladı. Energetik BGU, taraftarların tribündeki yerlerini aldığı maçta sahasında BATE Borisov'u 3-1 yendi.

Bazanov'un karşılaşmaların seyircili oynatılması kararına ilişkin açıklaması da dikkat çekiciydi: "Evet, Avrupa'da seyircisiz oynatılan birçok maç oldu. Ancak seyirciyi içeriye almadığınız zaman bu kez de stadyumun çevresinde bir şekilde toplanıyorlar. Dolayısıyla bunun bir anlamı yok"

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Aslında Belarus'ta koronavirüs tedbirlerine bakış açısı, ülkenin bir numaralı isminden geliyor.

Belarus Başkanı Alexander Lukashenko, salgına rağmen insanları çalışmaya davet etti.

Lukashenko "Şimdi tam da çalışma zamanı. Tarlalar ve traktörler herkesi iyileştirir" diyerek halka seslendi.

Doğu Avrupa ülkesi olan Belarus'ta futbol en popüler spor. Hemen ardından buz hokeyi geliyor.

Ülkedeki ilk koronavirüs vakasına 28 Şubat'ta rastlandı. Geçtiğimiz hafta başında vaka sayısı 81'e yükseldi. Ve her ülkede olduğu gibi sayı artmaya devam ediyor. Virüsün neden olduğu bir ölüm ise henüz kayıtlara geçmedi.

Elbette ülkede liglerin başlaması farklı reaksiyonlara sebebiyet verdi. Bu kararı destekleyenler de oldu, eleştirenler de...

Eleştirenlerden biri, bir dönem ve 'nde de forma giyen Aleksandr Hleb'di.

Geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan Hleb, The Sun'a verdiği röportajda "Sanki kimsenin umrunda değil gibi. İnanılmaz. İtalya'da ve İspanya'da neler olduğunu herkes gördü. " ifadeleri kullandı.

Hleb liglerin başlatılması ile ilgili şaka yapmayı da ihmal etmedi: "Biliyorsunuz, NHL'de sezon bitince buz hokeyi oyuncuları 'ya geliyor. Belki ile Messi de Belarus'a gelir. Sonuçta Avrupa'da futbol oynayabileceğiniz tek yer artık burası."

Yetkililer ise eleştirilere karşın doğru yolda olduklarını düşünüyorlar.

Ligin ilk haftasının ardından Belarus Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Maçlar dünyanın birçok ülkesinde online platformlardan yayınlandı. Büyük ilgi vardı. Futbolumuzun kalitesi yabancı futbolseverleri etkiledi. Belarus Premier Ligi'nin diğer liglerden geride olduğu düşünülüyordu ancak bu düşünce değişti. Güzel futbol vardı ve sürpriz sonuçlar alındı" ifadeleri kullanıldı.

Federasyonun haklı olduğu bir konu var, gerçekten sürpriz sonuçlar alındı.

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Ülke futbolunun en başarılı ekibi BATE Borisov, ligin mütevazı ekiplerinden Energetik-BGU'ya 3-1'lik skorla boyun eğdi. Son şampiyon Dinamo Brest, sahasında bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz sezonu üçüncü tamamlayan Shakhtyor Soligorsk da evinde Torpedo BelAZ'a 1-0 mağlup oldu.

Slutsk - Slavia Mozyr maçında ise tam beş penaltı çalındı ve Belarus rekoru kırıldı.

Nihayetinde Belarus Premier Ligi bugünlerde hiç olmadığı kadar ilgi çekiyor. Maç günlerinde bir süre daha Mackolik'in zirvesinde yer alacak olan bu lige Nesine.com üzerinden bahis yapabilir, maçları da naklen izleyebilirsiniz.