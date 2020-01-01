Avrupa'da futbola fırtına engeli

Bugün etkili olmaya başlaması beklenen fırtına sebebiyle Almanya, Hollanda ve Belçika'da oynanması planlanan maçlar ertelendi.

, Eredivisie, 1. Lig A ve Belçika 1. Lig B'de 9 Şubat Pazar günü oynanacak 10 maçın 9'u, ülkeleri etkisi altına alması beklenen fırtına nedeniyle ertelendi.

Ülke genelinde 9-11 Şubat tarihleri arasında etkili olacak Sabine Fırtınası, Almanya'da Bundesliga'nın 21. haftasında Ren Derbisi'nde Borussia ile Köln'ü karşı karşıya getiren mücadelenin oynanmasına engel oldu.

Hollanda ve Belçika'da ise bugün oynanması planlanan 8 maç, Ciara Fırtınası sebebiyle gelecek haftaya ertelendi.

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Taraftarların can güvenliğinin garanti edilememesi maçların ertelenmesindeki neden olarak gösterildi.

Bugün TSİ 20:00'de başlayacak - Leipzig maçıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu 4 ligde ertelenen maçlar şu şekilde;

Utrecht - (Hollanda Eredivisie)

AZ Alkmaar - (Holanda Eredivisie)

Sparta Rotterdam - ADO Den Haag (Hollanda Eredivisie)

Emmen - Twente (Hollanda Eredivisie)

Standard Liege - (Belçika 1. Lig A)

Royal Antwerp - Genk (Belçika 1. Lig A)

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Beveren - Kortrijk (Belçika 1. Lig A)

Westerlo - Lokeren (Belçika 1. Lig B)

Borussia Mönchengladbach - Köln (Almanya Bundesliga)