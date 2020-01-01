Avrupa'da futbola fırtına engeli
Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Belçika 1. Lig A ve Belçika 1. Lig B'de 9 Şubat Pazar günü oynanacak 10 maçın 9'u, ülkeleri etkisi altına alması beklenen fırtına nedeniyle ertelendi.
Ülke genelinde 9-11 Şubat tarihleri arasında etkili olacak Sabine Fırtınası, Almanya'da Bundesliga'nın 21. haftasında Ren Derbisi'nde Borussia Mönchengladbach ile Köln'ü karşı karşıya getiren mücadelenin oynanmasına engel oldu.
Hollanda ve Belçika'da ise bugün oynanması planlanan 8 maç, Ciara Fırtınası sebebiyle gelecek haftaya ertelendi.
Taraftarların can güvenliğinin garanti edilememesi maçların ertelenmesindeki neden olarak gösterildi.
Bugün TSİ 20:00'de başlayacak Bayern Münih - Leipzig maçıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu 4 ligde ertelenen maçlar şu şekilde;
Utrecht - Ajax (Hollanda Eredivisie)
AZ Alkmaar - Feyenoord (Holanda Eredivisie)
Sparta Rotterdam - ADO Den Haag (Hollanda Eredivisie)
Emmen - Twente (Hollanda Eredivisie)
Standard Liege - Club Brugge (Belçika 1. Lig A)
Royal Antwerp - Genk (Belçika 1. Lig A)
Beveren - Kortrijk (Belçika 1. Lig A)
Westerlo - Lokeren (Belçika 1. Lig B)
Borussia Mönchengladbach - Köln (Almanya Bundesliga)