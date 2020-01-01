Avrupa'da futbol şöleni başlıyor

Premier Lig ve La Liga'da 2020-2021 sezonu başlıyor.

İngiltere Premier Lig'de ve İspanya 'da 2020- 2021 sezonu bugün başlıyor.

38 hafta sürecek olan Premier Lig'de ilk santra saat 14:30'da - mücadelesiyle yapılacak. Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan , ilk hafta maçında evinde Premier Lig'e yeni yükselen Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan 'nin Aston Villa ile olan ilk hafta maçı, Manchester ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Ağustos'ta oynadığı çeyrek final karşılaşmasından dolayı sonra yapılacak.

Daha fazla takım

Aynı şekilde 16 Ağustos'ta UEFA yarı final maçı oynayan 'ın ile yapacağı karşılaşma, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.

Takımların son karşılaşmalarının üzerinden 30 gün geçmesi beklenecek.

Sezonun ilk büyük maçı ile Liverpool arasında oynanacak. Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Londra ekibi, son şampiyonu ikinci hafta Stamford Bridge'te konuk edecek.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi 12 Aralık'ta Old Trafford'da oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool, 17 Ekim'de 'ın konuğu olacak.

Sezon 23 Mayıs 2021'de sona erecek.

Premier Lig'de ilk haftanın programı

Burnley - Manchester United (Ertelendi)

Manchester City - Aston Villa (Ertelendi)

12 Eylül Cumartesi:

14:00 | Fulham - Arsenal

17:00 | -

19:30 | Liverpool - Leeds United

22:00 | -

13 Eylül Pazar:

16:00 | West Bromwich Albion -

18:30 | - Everton

14 Eylül Pazartesi:

20:00 | Sheffield United - Wolverhampton

22:15 | & Hove Albion - Chelsea

La Liga'da 2020-2021 sezonu - maçı ile açılıyor

Avrupa futbolunda en saygın liglerden olan İspanya La Liga, geçen sezon 'in şampiyonluğu ile sonlanmıştı.

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Tertip Komitesi, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) hafta içinde maç oynanmasıyla ilgili yasağını korudu.

La Liga'nın 2020-2021 sezonu fikstürüne cuma ve pazartesi günleri maç koymasına RFEF, geçen sezon olduğu gibi bir kez daha karşı çıktı. Tertip Komitesi, maçların sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceğine karar verdi.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, La Liga'da yeni sezonun açılış maçını Granada ve Athletic Bilbao takımları arasında 11 Eylül olarak açıklasa da, RFEF'in kararının ardından bu karşılaşma cumartesi gününe ertelendi.

La Liga'da sezonun ilk maçı TSİ 17.00'de başlayacak Eibar-Celta Vigo olurken, Granada-Athletic Bilbao karşılaşması 19.30'da oynanacak.

Maç yayın hakları, La Liga'nın uluslararası imajı ve gelirinden dolayı lig maçlarını cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynatmak isteyen LaLiga, RFEF'in kararına itiraz edeceğini duyurdu.

La Liga'da ilk haftanın programı

- Elche (Ertelendi)

Real Madrid - (Ertelendi)

12 Eylül Cumartesi

17:00 | Eibar - Celta Vigo

19:30 | Granada - Ath. Bilbao

22:00 | Cadiz - Osasuna

13 Eylül Pazar

15:00 | - Betis

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17:00 | Valladolid -

19:30 | -

22:00 | -