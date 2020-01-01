Premier Lig

Avrupa'da futbol şöleni başlıyor

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Naby Keita/Virgil van Dijk Liverpool 2019-20
Getty
Premier Lig ve La Liga'da 2020-2021 sezonu başlıyor.

İngiltere Premier Lig'de ve İspanya La Liga'da 2020- 2021 sezonu bugün başlıyor.

38 hafta sürecek olan Premier Lig'de ilk santra saat 14:30'da Fulham - Arsenal mücadelesiyle yapılacak. Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, ilk hafta maçında evinde Premier Lig'e yeni yükselen Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Manchester City'nin Aston Villa ile olan ilk hafta maçı, Manchester ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Ağustos'ta oynadığı çeyrek final karşılaşmasından dolayı sonra yapılacak.

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    Aynı şekilde 16 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı oynayan Manchester United'ın Burnley ile yapacağı karşılaşma, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.

    Takımların son karşılaşmalarının üzerinden 30 gün geçmesi beklenecek.

    Sezonun ilk büyük maçı Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak. Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Londra ekibi, son şampiyonu ikinci hafta Stamford Bridge'te konuk edecek.

    Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi 12 Aralık'ta Old Trafford'da oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool, 17 Ekim'de Everton'ın konuğu olacak.

    Sezon 23 Mayıs 2021'de sona erecek.

    Premier Lig'de ilk haftanın programı

    Burnley - Manchester United (Ertelendi)

    Manchester City - Aston Villa (Ertelendi)

    12 Eylül Cumartesi:

    14:00 | Fulham - Arsenal

    17:00 | Crystal Palace - Southampton

    19:30 | Liverpool - Leeds United

    22:00 | West Ham United - Newcastle United

    13 Eylül Pazar:

    16:00 | West Bromwich Albion - Leicester City

    18:30 | Tottenham - Everton

    14 Eylül Pazartesi:

    20:00 | Sheffield United - Wolverhampton

    22:15 | Brighton & Hove Albion - Chelsea

    La Liga'da 2020-2021 sezonu Eibar - Celta Vigo maçı ile açılıyor

    Avrupa futbolunda en saygın liglerden olan İspanya La Liga, geçen sezon Real Madrid'in şampiyonluğu ile sonlanmıştı.

    İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Tertip Komitesi, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) hafta içinde maç oynanmasıyla ilgili yasağını korudu.

    La Liga'nın 2020-2021 sezonu fikstürüne cuma ve pazartesi günleri maç koymasına RFEF, geçen sezon olduğu gibi bir kez daha karşı çıktı. Tertip Komitesi, maçların sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceğine karar verdi.

    İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, La Liga'da yeni sezonun açılış maçını Granada ve Athletic Bilbao takımları arasında 11 Eylül olarak açıklasa da, RFEF'in kararının ardından bu karşılaşma cumartesi gününe ertelendi. 

    La Liga'da sezonun ilk maçı TSİ 17.00'de başlayacak Eibar-Celta Vigo olurken, Granada-Athletic Bilbao karşılaşması 19.30'da oynanacak. 

    Maç yayın hakları, La Liga'nın uluslararası imajı ve gelirinden dolayı lig maçlarını cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynatmak isteyen LaLiga, RFEF'in kararına itiraz edeceğini duyurdu.

    La Liga'da ilk haftanın programı

    Barcelona - Elche (Ertelendi)

    Real Madrid - Getafe (Ertelendi)

    12 Eylül Cumartesi

    17:00 | Eibar - Celta Vigo

    19:30 | Granada - Ath. Bilbao

    22:00 | Cadiz - Osasuna

    13 Eylül Pazar

    15:00 | Alaves - Betis

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    17:00 | Valladolid - Real Sociedad

    19:30 | Villarreal - Huesca

    22:00 | Valencia - Levante

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