Avrupa'da en çok büyüyen kulüp Galatasaray

KPMG Football Benchmark ekibi 'Avrupa Eliti 2020-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı.

Avrupa'nın en değerli 32 takımın yer aldığı sıralamaya 'den ve Beşiktaş girerken, yer alamadı. Listeye 27’nci sıradan giren Galatasaray, yüzde 49 büyümeyle Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün değeri 366 milyon euroya yükseldi. 32 takımdan biri olan Beşiktaş ise listede 31'inci sırada yer aldı. Beşiktaş yüzde 19 küçülmeyle, en çok değer kaybeden takım oldu.

KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2020-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Avrupa futbolunun en değerli 32 takımının belirlendiği rapora göre, zirvede yüzde 8 büyüme ve 3 milyar 478 milyon euroluk değeriyle İspanyol devi yer aldı. Sıralamaya Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş girerken, Fenerbahçe ve listede yer bulamadı.

Sarı-Kırmızılılar'ın değeri 366 milyon euro

Daha fazla takım

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, yüzde 49 büyümeyle son bir yılda Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı oldu. Listeye 27’nci sıradan giren Sarı-Kırmızılılar'ın değeri 366 milyon euro. Galatasaray'ı yüzde 45’lik büyümeyle 'dan PSG takip etti. İtalya'dan , yüzde 42'lik büyümeyle üçüncü sırayı aldı.

Beşiktaş'ı Avrupa performansı etkiledi

Galatasaray'ın dışında listedeki diğer Türk takımı Beşiktaş ise Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle son bir yılda en çok değer kaybeden takım oldu. Listede 31'inci sırada bulunan Kara Kartal, yüzde 19 küçülme yaşadı ve değeri 310 milyon euroya geriledi. Beşiktaş'ın dışında (İngiltere) yüzde 12, (İngiltere) yüzde sekiz ve AC Milan (İtalya) da yüzde beş küçüldü.

Avrupa'nın en değerlisi Real Madrid

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; listenin ilk sırasında yine Real Madrid var. İspanyol devine 3 milyar 478 milyon euro değer biçildi. Sahada bir türlü beklenen başarıya ulaşamayan İngiliz devi (3 milyar 342 milyon euro) ikinciliğe otururken, İspanya ekibi (3 milyar 193 milyon euro) en değerli üçüncü takım oldu.

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Avrupa’daki Başarı Büyümeyi Olumlu Etkiliyor

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kulüplerimizin Avrupa sahnesindeki başarıları büyümeye pozitif katkı sağlıyor. Bunun en güzel örneği Galatasay. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, yüzde 49 büyümeyle son bir yılda Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı olması şaşırtıcı değil. Büyümenin yolu Avrupa’dan geçiyor'' dedi.