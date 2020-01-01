Avrupa'da 3 maç daha seyircisiz oynanacak

UEFA, PSG - Borussia Dortmund, Sevilla - Roma ve Olympiakos - Wolverhampton maçlarına da seyircilerin alınmamasına karar verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilen spor müsabakaları arasına PSG - Dortmund maçı da eklendi.

Paris emniyetinden yapılan açıklamada, yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verildiği açıklandı.

Başta İtalya olmak üzere Avrupa kıtasında yaygınlaşan virüs nedeniyle maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Ligin bir süreliğine askıya alınması da gündemde. Salgından EURO 2020 başta olmak üzere UEFA organizasyonlarının da ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

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PSG ile Dortmund arasında 'da oynanan ilk maç, devinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

İki maça daha koronavirüs engeli

UEFA, 'nde 12 Mart Çarşamba günü oynanacak - ve Olympiakos - Wolverhampton maçlarının da seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki - ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki - maçlarına da seyircilerin alınmayacağı belirtilmişti.