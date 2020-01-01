Avrupa'da 3 maç daha seyircisiz oynanacak
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilen spor müsabakaları arasına PSG - Dortmund maçı da eklendi.
Paris emniyetinden yapılan açıklamada, yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verildiği açıklandı.
Başta İtalya olmak üzere Avrupa kıtasında yaygınlaşan virüs nedeniyle Serie A maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Ligin bir süreliğine askıya alınması da gündemde. Salgından EURO 2020 başta olmak üzere UEFA organizasyonlarının da ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.
PSG ile Dortmund arasında Almanya'da oynanan ilk maç, Bundesliga devinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
İki maça daha koronavirüs engeli
UEFA, Avrupa Ligi'nde 12 Mart Çarşamba günü oynanacak Sevilla - Roma ve Olympiakos - Wolverhampton maçlarının da seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki Valencia - Atalanta ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Getafe - Inter maçlarına da seyircilerin alınmayacağı belirtilmişti.