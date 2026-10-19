Avrupa zirvesi öncesi: Yamal'dan Saint-Germain'e 3 kelimelik uyarı mesajı

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, iki takımın yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde Paris Saint-Germain'e bir mesaj gönderdi.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü hafta müsabakaları kapsamında yarın salı günü Barcelona'yı konuk edecek.

Bu karşılaşma son derece önemli, zira Lamine Yamal üstün bir performans sergilemek için büyük baskı altında olacağının farkında. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 maçta 9 gol atıp 10 asist yaparak olağanüstü bir sezon başlangıcı yaptı.

Lamine Yamal, Barcelona'daki takım arkadaşlarıyla birlikte bugün pazartesi günü özgüven dolu bir şekilde Fransa'nın başkentine ulaştı.

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Takım arkadaşı Jules Koundé'nin Snapchat hesabında paylaştığı bir anda Yamal, Paris Saint-Germain'e şu sözlerle bir mesaj gönderdi: "Paris, geliyorum!".