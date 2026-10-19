24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONAAFP
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Avrupa zirvesi öncesi: Yamal'dan Saint-Germain'e 3 kelimelik uyarı mesajı

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
J. Kounde
L. Yamal
Fransa
İspanya

Lamine büyük bir baskı altında olacak

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, iki takımın yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde Paris Saint-Germain'e bir mesaj gönderdi.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü hafta müsabakaları kapsamında yarın salı günü Barcelona'yı konuk edecek.

 Bu karşılaşma son derece önemli, zira Lamine Yamal üstün bir performans sergilemek için büyük baskı altında olacağının farkında. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 maçta 9 gol atıp 10 asist yaparak olağanüstü bir sezon başlangıcı yaptı.

Lamine Yamal, Barcelona'daki takım arkadaşlarıyla birlikte bugün pazartesi günü özgüven dolu bir şekilde Fransa'nın başkentine ulaştı.

Takım arkadaşı Jules Koundé'nin Snapchat hesabında paylaştığı bir anda Yamal, Paris Saint-Germain'e şu sözlerle bir mesaj gönderdi: "Paris, geliyorum!".

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin