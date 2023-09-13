Avrupa şampiyonu Ivan Rakitic: "Büyük Cimbom ailesini tanımak inanılmazdı"

Sevilla'nın orta sahası Ivan Rakitic, Arda Turan'a emekliliğinin birinci yılında mesaj gönderirken Galatasaray'ı da unutmadı.

Arda Turan emekliliğinin birinci yıl dönümünde

Eski takım arkadaşları ona mesaj gönderdi

Ivan Rakitic mesajında Galatasaray'ı unutmadı

NE OLDU? Barcelona ve Atletico Madrid'den eski takım arkadaşları, 12 Eylül 2022'de aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan'a emekliliğinin birinci yılında mesaj gönderdi. Teknik direktörlük kariyerine adım atan Arda'ya iyi dileklerini ileten isimlerden biri de 2022/23 sezonunu Sevilla ile Avrupa Ligi'ni kazanarak tamamlayan Ivan Rakitic'ti. Rakitic mesajında Galatasaray'ı da unutmadı.

NE SÖYLENDİ? YouTube'daki LİBRE kanalına konuşan Ivan Rakitic şunları söyledi: "Arda abi. Defalarca sana karşı oynadım. Birbirimize karşı büyük mücadele verdik. Bu büyük bir zevkti. Daha sonra Barcelona'da birlikte oynadığımız zamanlar ise benim için inanılmazdı. Seninle arkadaşlarınla ve ailenle tanışmak harikaydı. Ve tabii ki büyük Cimbom ailesini tanımak da... Gerçekten inanılmazdı. Atacağın yeni adımlarda başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum."

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BÜYÜK RESİM: Ivan Rakitic ile Arda Turan, 2015 yazından 2018 Ocak'a kadar Barcelona'da birlikte forma terletti. Ivan Rakitic, 2022/23 sezonunu Sevilla ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak tamamladı. 35 yaşındaki orta saha, Sevilla ile aynı başarıya 2013/14 sezonunda da ulaşmıştı.

SIRADA NE VAR? Aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan, Eyüpspor'un başında teknik direktörlük kariyerine adım attı. Eyüpspor bu sezon 1. Lig'de çıktığı ilk dört maçtan galip ayrıldı. Arda Turan ve ekibini, 17 Eylül'de oynanacak Gençlerbirliği mücadelesi bekliyor.