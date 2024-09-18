Avrupa'nın en iyi takımları arasında ilk 20'de tek Türk takımı var

- IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını belirledi
- İlk 20'de tek Türk takımı var
- Real Madrid zirveyi kimseye bırakmadı
NE OLDU? Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını güncelledi.
IFFHS, Avrupa'da 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 verilerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında tek Türk takımı bulunuyor.
Real Madrid, 403 puanla zirveyi kimseye bırakmazken ikinci sırada 368 puanla Manchester City yer aldı. Üçüncü sırada 353 puanla Bayer Leverkusen, dördüncü sırada ise 318 puanla Atalanta yer aldı.
214 puanla IFFHS'nin Avrupa'nın en iyi takımları listesinde 17. sıraya yerleşen Fenerbahçe, listede ilk 20'de yer alan tek Türk takımı oldu.
IFFHS'ye göre son bir yılda Avrupa'nın en iyi takımları şu şekilde:
Gelecek maç
- 1- Real Madrid: 403 puan
- 2- Manchester City: 368 puan
- 3- Bayer Leverkusen: 353 puan
- 4- Atalanta: 318 puan
- 5- Barcelona: 270 puan
- 6- Atletico Madrid: 266 puan
- 7- Borussia Dortmund: 264 puan
- 8- Bayern Münih: 256 puan
- 9- Inter: 254 puan
- 10- Arsenal: 253 puan
- 11- PSG: 246 puan
- 12- Roma: 245 puan
- 13- Liverpool: 242 puan
- 14- Sporting: 230 puan
- 15- Milan: 222 puan
- 16- Union SG: 217 puan
- 17- FENERBAHÇE: 214 puan
- 17- Fiorentina: 214 puan
- 19- Benfica: 209 puan
- 20- Sparta Prag: 207 puan