Avrupa'nın en iyi takımları arasında ilk 20'de tek Türk takımı var

Avrupa'nın en iyi takımları bir yılın verileri baz alınarak belirlenirken ilk yirmide tek Türk takımı yer aldı.

IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını belirledi

İlk 20'de tek Türk takımı var

Real Madrid zirveyi kimseye bırakmadı

NE OLDU? Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını güncelledi.

IFFHS, Avrupa'da 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 verilerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında tek Türk takımı bulunuyor.

Real Madrid, 403 puanla zirveyi kimseye bırakmazken ikinci sırada 368 puanla Manchester City yer aldı. Üçüncü sırada 353 puanla Bayer Leverkusen, dördüncü sırada ise 318 puanla Atalanta yer aldı.

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214 puanla IFFHS'nin Avrupa'nın en iyi takımları listesinde 17. sıraya yerleşen Fenerbahçe, listede ilk 20'de yer alan tek Türk takımı oldu.

IFFHS'ye göre son bir yılda Avrupa'nın en iyi takımları şu şekilde: