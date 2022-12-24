Faslı oyuncu, Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerini katladı.

NE OLUYOR? Gianluca Dimarzio'ya göre, Avrupa'daki birçok dev kulüp 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilgi gösteriyor, ancak Napoli yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışta başı çeken takım konumunda bulunuyor.

BÜYÜK RESİM: Angers Başkanı Said Chabane geçtiğimiz günlerde, Ounahi Boufal Angers'e hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı, ancak son günlerde bu süreç değişti.

Katar'daki Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından kulübün oyuncu için birçok teklif aldığı doğrulandı.

DAHA FAZLASI: Faslı oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda milli takımında sergilediği etkileyici performansla öne çıktı.

Ve Dünya Kupası yarı finaline ulaşan ilk Afrika takımı olmalarında çok önemli bir rol oynadı.

Ounahi Boufal, 2021'de Angers takımına katıldı.

İKİ FOTOĞRAFTAKİ HİKAYE:

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Getty Images.

OUNAHI İÇİN SIRADA NE VAR? Ounahi, Angers'in Ligue 1'de 28 Aralık'ta Ajaccio ile oynayacağı maçta sahada olmayı umuyor.